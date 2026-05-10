Жінка з дисоціативним розладом ідентичності розповіла про свій досвід життя з цим станом, пояснивши, як її різні особистості бачать себе у дзеркалі, що відчувають під час «перемикання» та як це — ділити одне тіло з десятками різних альтерів.

Бо Гупер повідомила в інтерв’ю для LADbible, що їй поставили діагноз приблизно у 19 років. За її словами, розлад супроводжується значними провалами у пам’яті, проблемами зі сприйняттям часу та появою різних станів особистості, які можуть «виходити на перший план».

Жінка має від 20 до 30 альтер-особистостей, із яких близько десяти проявляються найчастіше.

Вона пояснила, що кожна особистість має власний характер, манеру поведінки, акцент, стать і навіть індивідуальний почерк. Серед них є як дорослі, так і дитячі особистості.

За словами Бо, одна з чоловічих альтер-особистостей раніше часто говорила: «Я маю вигляд як Бо, коли дивлюся в дзеркало. Мені це не подобається».

Особливо складно, за її словами, це переживає шестирічна альтер-особистість на ім’я Лейла.

«Їй важко прийняти, що я доросла. Вона бачить у дзеркалі груди, вигини тіла, зріст — а сама все ще вважає себе маленькою дитиною. Це її лякає», — пояснила жінка.

Через це Лейла віддає перевагу великому одягу, який допомагає їй почуватися менш дорослою.

Інша особистість, за словами Бо, «ненавидить» татуювання, пірсинг і фарбоване волосся, тому її дратує зовнішність тіла, яке вони всі ділять.

«Їй важко прийняти, що вона живе у тілі, яке має не такий вигляд, як їй хотілося б», — сказала Гупер.

Бо також описала процес переходу між особистостями. Вона порівняла це зі станом, схожим на засинання або непритомність.

«Наче ти непритомнієш, але замість того, щоб просто впасти, ти продовжуєш щось робити, а потім раптом повертаєшся», — пояснила вона.

За словами жінки, після таких епізодів їй іноді доводиться виявляти, що вона вже перевдягнулася, нанесла макіяж або зробила щось, чого не пам’ятає.

Бо розповіла, що деякі її альтери поводяться зовсім по-різному: «дитячі» особистості люблять купувати іграшки, тоді як одна з них на ім’я Трейсі часто купує алкоголь.

Окремо вона згадала й про так званого «альтера-переслідувача», який намагався завдати їй болю. За словами жінки, така поведінка пов’язана з внутрішнім страхом та пережитою травмою.

Раніше дисоціативний розлад ідентичності був відомий як розлад множинної особистості. Організація Mind пояснює, що цей стан супроводжується відчуттям зміни різних станів ідентичності, які можуть по-різному мислити та поводитися.

Бо регулярно проходить терапію та вважає, що при правильному лікуванні людям із DID можна значно покращити стан.

Вона також наголосила, що суспільство часто неправильно сприймає людей із таким діагнозом.

«Нас часто вважають небезпечними або агресивними. Але це неправда», — сказала вона.

За словами Гупер, останнім часом її особливо засмучують твердження про те, що люди нібито вигадують такі симптоми «заради TikTok».

«Мені поставили діагноз ще до появи TikTok. Це не гра і не спосіб привернути увагу», — підкреслила жінка.

