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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1300
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3 хв

Жінка з "найбільшими грудьми в Європі" змінила колір шкіри та переїжджає до Африки: фото до і після

Мартіна Біг пожалілася, що не може самостійно зав'язати шнурки або пристебнутися ременем безпеки через свої груди 20-го розміру.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Мартіна Біг до і після збільшення грудей та зміни кольору шкіри

Мартіна Біг до і після збільшення грудей та зміни кольору шкіри / © Martina Big

Залежна від засмаги Мартіна Біг, яка народилася білою, але змінила колір шкіри і тепер вважає себе «чорною жінкою», планує переїзд до Африки.

Про це пише Daily Star.

Жінка з «найбільшими грудьми в Європі», яка воліє, щоб її називали Малайкою, не може самостійно зав’язати шнурки або пристебнутися ременем безпеки через розмір своїх грудей. Кожен з імплантатів 36-річної моделі заповнений 6,62 л фізіологічного розчину.

Гламурна модель зробила дві операції зі збільшення грудей і заповнювала свої імплантати 22 рази, що коштувало їй близько 65 000 доларів. Вона стверджує, що її природний розмір грудей був четвертий, але завдяки сучасній медицині Малайка тепер має 20-й.

Мартіна Біг до збільшення грудей / © Martina Big

Мартіна Біг до збільшення грудей / © Martina Big

Мартіна Біг до збільшення грудей / © Martina Big

Мартіна Біг до збільшення грудей / © Martina Big

«Той факт, що мої груди такі великі і тверді, ускладнює деякі життєві ситуації і купівлю одягу», — зізналася вона. «Мені стало важко взуватися і роззуватися. Коли я нахиляюся вперед, мої великі груди заважають, тому мені доводиться нахилятися вбік, щоб взутися і роззутися. Або прошу чоловіка допомогти мені. У мене також виникає проблема, коли я щось впускаю. Моє поле зору вниз обмежене, тому мені потрібно бути на певній відстані, щоб побачити щось на землі. Іноді трапляються досить кумедні речі. Якось я повернулася додому з клініки після операції зі збільшення грудей і сіла в машину. Але коли я спробувала пристебнути ремінь безпеки, це виявилося неможливим, тому що ремінь був занадто коротким. Я була змушена купити подовжувач».

Надзвичайно великі груди також можуть становити небезпеку: нещодавно Малайка застрягла під своїм будинком на колесах після того, як впустила помаду і намагалася її дістати.

Чоловікові Малайки, 38-річному Майклу Гро, довелося використовувати домкрат, щоб підняти будинок на колесах і звільнити її.

Мартіна Біг після збільшення грудей / © Martina Big

Мартіна Біг після збільшення грудей / © Martina Big

Мартіна Біг після збільшення грудей / © Martina Big

Мартіна Біг після збільшення грудей / © Martina Big

Навіть похід за покупками стає викликом. Наприклад, купуючи узгоджене вбрання, Малайка повинна придбати два комплекти різних розмірів, щоб вмістити її верхню і нижню половинки.

Малайка, яка родом із Німеччини, оголосила про свої плани переїхати до Африки. Кенія та Намібія наразі перебувають у її шортлисті.

Однак перед тим, як переїхати, вона сподівається збільшити сідниці, а також планує зробити операцію з розширення носа.

Модель, яка використовувала ін’єкції для засмаги, щоб змінити відтінок шкіри, протягом багатьох років стикалася з різкою негативною реакцією: дехто звинувачував її в тому, що вона носить «чорне обличчя», і стверджував, що вона «ніколи не буде чорною».

Мартіна Біг після збільшення грудей та зміни кольору шкіри / © Martina Big

Мартіна Біг після збільшення грудей та зміни кольору шкіри / © Martina Big

Мартіна Біг після збільшення грудей та зміни кольору шкіри / © Martina Big

Мартіна Біг після збільшення грудей та зміни кольору шкіри / © Martina Big

Вона пояснила: «Я хочу емігрувати до Африки, тому що відчуваю глибокий зв’язок з африканським народом. Найгостріша критика зазвичай надходить зі США через соціальні мережі. Люди кажуть такі речі, як: „Ти біла, ти ніколи не будеш чорною“. Але я не сприймаю ці коментарі близько до серця».

Нагадаємо, дівчина видалила собі ніс і зробила тату на очах, щоб стати людиною-зомбі-кішкою. Італійка змінює зовнішність протягом 12 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
1300
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