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ТСН у соціальних мережах

Жінка з найдовшим язиком у світі Шанель Таппер

Жінка з найдовшим язиком у світі Шанель Таппер / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1151
Час на прочитання
2 хв
Жінка з найдовшим язиком у світі Шанель Таппер

Жінка з найдовшим язиком у світі: фото та довжина, що приголомшують

Американка обожнює, як люди «кричать від жаху», коли вона демонструє свій язик.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Шанель Таппер із Каліфорнії, США — володарка найдовшого язика серед жінок. Його довжина 9,75 см від кінчика до губ.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, вона утримує свій титул від 2010 року, і їй просто подобається, коли люди настільки шоковані, що кричать від жаху, коли бачать його.

Шанель зізналася: «Чесно кажучи, найкраща реакція, яку я можу отримати, коли хтось бачить мій язик — це крик. Мені взагалі-то подобається, коли люди кричать або верещать від шоку чи жаху. Але це, напевно, моя улюблена реакція, тому що мені смішно, бо це драматична реакція».

34-річна рекордсменка нещодавно показала деякі з найбільш незвичайних речей, які вона може робити зі своїм наддовгим язиком. Так, Шанель знімала блоки дженги, перевертала стаканчики, торкалася язиком свого носа і навіть тримала ложку, обкручуючи її язиком.

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Вона сказала: «Мені подобаються маленькі забави, дурнуваті речі. Це те, що робить мій язик найвеселішим, коли я можу робити з ним щось незвичайне. Мені найбільше подобається бути рекордсменкою, коли я подорожую і зустрічаюся з іншими рекордсменами. Це весело, і, звичайно, я бачу ті куточки світу, які ніколи раніше не бачила».

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Шанель Таппер / © Guinness World Records

Минулого року Шанель запросили знятися в рекламній кампанії модного бренду Diesel разом з іншими рекордсменами. Її язик був пофарбований у синій та зелений кольори для серії приголомшливих знімків для кампанії італійського бренду.

Нагадаємо, раніше Книга рекордів Гіннеса показала кота із найдовшим хвостом у світі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1151
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