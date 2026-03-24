ТСН у соціальних мережах

Жінка з найдовшими віями у світі: який вона має вигляд (фото)

Рекорд тримається від 2016 року.

Юлія Шолудько
Ю Цзянься

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Книга рекордів Гіннеса знову нагадала про унікальне досягнення мешканки Китаю Ю Цзянься, яка вже багато років утримує рекорд за найдовшими віями у світі.

Вперше її досягнення зафіксували 28 червня 2016 року. Тоді довжина найдовшої вії на верхній повіці лівого ока становила 12,4 см.

Втім, з часом вії продовжували рости, і вже у травні 2021 року рекорд було оновлено — нова довжина сягнула 20,5 см.

За словами Ю Цзянься, вона помітила незвичний ріст вій ще 2015 року. Відтоді вони поступово ставали довшими, і цей процес не зупиняється.

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Жінка зверталася до лікарів, намагаючись знайти наукове пояснення, однак фахівці не змогли визначити причину такого явища. Генетичний фактор також не підтвердився — у її родині ніхто не має подібної особливості.

Сама рекордсменка вважає, що це може бути не випадковість. Вона припускає, що її вії — своєрідний «дар», який вона пов’язує з духовним досвідом, зокрема тривалим перебуванням у горах.

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Попри приголомшливу довжину, вії не створюють жодних незручностей у повсякденному житті. Навпаки, за словами жінки, вони навіть спрощують макіяж — потреба у підводці чи тінях практично зникає.

«У моєму повсякденному житті мої вії не приносять жодних турбот чи труднощів. Лише багато радості. Лише радість, жодних турбот», - поділилася вона.

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Ю Цзянься / © Guinness World Records

Ю Цзянься зізнається, що пишається своєю особливістю і хоче надихати інших приймати власну унікальність. У майбутньому вона також мріє встановити нові рекорди у категоріях природної краси.

Нагадаємо, дніпрянин віддає найміцнішу бороду України за мільйон.

