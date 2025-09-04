ТСН у соціальних мережах

Жінка з TikTok шокована: її обличчя стало світовим тату-трендом

Американка Бріттані Віллоу розповіла, як її фото з гримом Пеннівайза стало основою для татуювань у світі.

Софія Бригадир
Татуювання

Татуювання / © Associated Press

Американка Бріттані Віллоу, відома у TikTok своїми короткими роликами та контентом категорії NSFW, розповіла про незвичний вірусний тренд. Її обличчя стало популярним серед тату-майстрів, які відтворюють його на тілах людей у різних країнах.

Про це повідомило видання Ladbible.

У своєму ролику, який набрав понад 1,7 мільйона переглядів, блогерка пояснила, як усе почалося. Віллоу згадала, що кілька років тому опублікувала в Instagram фото у гримі Пеннівайза з фільму «Воно». За деякий час їй надіслали перше фото татуювання з її обличчям. Згодом подібних прикладів ставало дедалі більше.

«Я зробила макіяж як Пеннівайз (з) „Воно“ і опублікувала його в Instagram дуже давно. І раптом, через пару місяців після того, як я це опублікувала, хтось надіслав мені фотографію, де він зробив татуювання на моєму обличчі, і я подумала: „О, гаразд“. А потім, через пару місяців, з’явилася ще одна, і ще одна», — розповіла Віллоу.

Вона додала, що тату-майстри з різних країн надсилали їй роботи, хоча ніхто не питав дозволу. Однак, за її словами, її це особливо не хвилює. Дівчина підкреслила, що дивно усвідомлювати: десятки людей мають татуювання з її обличчям, навіть не знаючи, хто вона насправді.

У коментарях під відео користувачі зізналися, що вже бачили ці малюнки. Один із підписників написав: «Я подумав: „Ніколи такого не бачив“… Бачив!» Інший зазначив, що знає людину, у якої є таке татуювання.

Віллоу закликала тих, хто зробив татуювання з її обличчям, виходити з нею на зв’язок. Вона зізналася, що, попри всю дивність ситуації, вражена тим, як майстерно художники змогли відтворити складний образ у татуюваннях.

Дизайн татуювання став вірусним. Фото: TikTok/@brittany.willow

Дизайн татуювання став вірусним. Фото: TikTok/@brittany.willow

Нагадаємо, американка розповіла, як натрапила на приховану кімнату у підвалі власного дому. Там виявилися антикварні предмети та незвичайні знахідки.

