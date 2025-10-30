ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
510
2 хв

Жінка залишилася зі зламаною шиєю після нападу сороки — фото

Марсела Монтальва Іріарте перебувала в Австралії, коли стався інцидент.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Сорока

Сорока / © Фото з відкритих джерел

Громадянка Чилі, яка поїхала у відпустку до Австралії, розповіла, що після нападу сороки вона дістала перелом шиї.

Про це повідомляє 7News.

Марсела Монтальва Іріарте насолоджувалася вихідним днем у віддаленому містечку Рейвенсвуд, штат Квінсленд, коли вирішила поїхати на велосипеді до найближчого поштового відділення.

30-річна жінка, яка приїхала до Австралії зі своїм хлопцем по робочій візі в лютому, вирушила на маршрут довжиною 2 км 15 жовтня, коли на неї несподівано напала сорока, коли вона їхала на велосипеді.

Під час нападу Іріарте втратила контроль над велосипедом і впала на дорогу, знепритомнівши після удару лівою частиною обличчя об землю.

"Я вирішила поїхати на пошту, приблизно за 2 км від готелю Top Camp Roadhouse, де я працюю і живу", - пояснила Іріарте в нещодавньому інтерв'ю. "На півдорозі на мене раптово напала сорока, я втратила контроль над велосипедом і сильно впала на дорогу, вдарившись лівою стороною обличчя об бетон. Останнє, що я пам'ятаю, це звук – сорока кричала. Потім все потемніло".

Самці австралійських сорок стають агресивними під час сезону розмноження, часто налітають і нападають на тих, кого сприймають як загрозу. Це стосується пішоходів і велосипедистів, які несвідомо наближаються до сорочих гнізд.

Іріарте прокинулася в медичному відділенні маленького шахтарського містечка, перш ніж її перевели до університетської лікарні Таунсвілля через тяжкість травм.

Марсела Іріарте / © GoFundMe

Марсела Іріарте / © GoFundMe

Пізніше було підтверджено, що у неї декілька переломів лівої вилиці, а також перелом під'язикової кістки. Перелом під'язикової кістки, розташованої в шиї, є не лише рідкісним, але й небезпечним, оскільки кістка відповідає за контроль над язиком і ковтанням.

"Мені сказали, що мені пощастило, що я залишилася жива", - додала вона.

Зараз Іріарте чекає на реконструктивну операцію на обличчі, додавши: "Мені боляче. Я не можу їсти. Я вже втратила 4 кг, тому що не можу багато їсти. Наразі я можу їсти лише дитяче харчування. Я просто хотіла зробити візу на два роки, помандрувати, познайомитися з австралійською культурою... Зараз я просто хочу додому".

Туристка також розповіла на GoFundMe, що її туристична страхова компанія відмовилася покривати її медичні рахунки, посилаючись на початковий звіт, в якому стверджувалося, що вона не була одягнена в шолом. Відтоді їй вдалося зібрати 12 000 австралійських доларів (331 730 гривень) у вигляді пожертв, за що вона дуже вдячна.

510
