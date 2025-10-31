Жінка замовила бант на Temu: що пішло не так

Посилка / © Veer

Жінка готувалася до різдвяних свят і замовила на Temu милий бант для прикраси дверей. Проте, відкривши посилку, вона була спантеличена. Замість очікуваного банта їй прийшов цілий чохол на двері з годинником.

Про свою невдалу покупку розповіла Діана в TikTok.

Оскільки зворотний відлік до Різдва починається одразу після Геловіну, Діана вирішила заздалегідь подбати про святковий декор. Вона замовила на популярному сайті Temu те, що, на її думку, було «милим рожевим бантом» для вхідних дверей.

Жінка очікувала отримати великий, плюшевий бант, яким можна було б прикрасити оселю.

«Що я замовила на Temu… бант для дверей. І що я отримала… цілі двері», — розповіла вона.

На відео видно, що насправді вона отримала фальшиві двері, або, точніше, тканинний чохол на двері з надрукованим зображенням банта та годинника. Це була декорація, яку можна використовувати для вечірок.

Діана пожартувала над ситуацією, підписавши відео «Temu завдає удару у відповідь». Однак не всі коментатори поспівчували їй. Дехто заявив, що це її власна провина, і їй «варто було знати краще».

«Буквально благаю вас усіх почати дивитися відгуки або читати опис. Я роблю це щоразу», — написав один користувач.

Інший гнівно додав: «В описі сказано, що це чохол на двері з дизайном вінка, а не вінок! Крім того, на всіх фотографіях під бантом ті самі двері, особливо на фото всередині будинку, тож це була підказка!»

Інший користувач TikTok написав: «Лол! Не звинувачуйте Temu! Якщо ви читаєте опис, там написано „прапор на двері“, „чохол на двері“ або „дверна штора“».

Дехто також зазначив, що за таку ціну — менше £6 — годі було й чекати на щось інше, додавши: «Отримуєш те, за що платиш».

Водночас виявилося, що Діана не єдина, хто потрапив у таку халепу. Інші користувачі зізналися, що з ними сталося те саме.

«О боже, це сталося зі мною, але з червоним бантом», — написала одна жінка.

Інша поділилася: «О боже, я вмираю. Я купила точно таку ж річ, і це той момент, коли я розумію, що, ймовірно, теж отримаю цілі двері з бантом, як у вас».

Нагадаємо, у Новій Зеландії 13-річного хлопчика госпіталізували після того, як він проковтнув близько 200 потужних неодимових магнітів, придбаних, ймовірно, на онлайн-платформі Temu. Через пошкодження кишківника лікарям довелося видалити його частину. Попри складну операцію, підліток одужав.

Випадок став резонансним, адже продаж таких магнітів у країні заборонений ще з 2013 року. У Temu заявили, що розпочали внутрішню перевірку та пообіцяли видалити всі товари, які не відповідають вимогам безпеки.