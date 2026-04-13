Жінка заснула на 5 годин на роботі, щоб помститися начальнику: чим це закінчилось

У Китаї жінка заснула на роботі майже на п’ять годин, а після зауваження від керівництва заявила, що таким чином хотіла продемонструвати своє невдоволення зарплатою.

Як повідомляє South China Morning Post, інцидент стався в місті Шанцю провінції Хенань. Ім’я працівниці та деталі її роботи не розкриваються.

За словами жінки, вона відчувала себе пригнічено через ставлення керівника і рівень оплати праці. Після того, як начальник пригрозив звільненням у разі повторення подібної поведінки, вона опублікувала відео в соцмережах.

«Я не піду. Я дам йому зрозуміти, що за якість потрібно платити», — заявила вона.

Про тривалий сон керівник дізнався після того, як працівниця прокинулася і взяла з його столу шоколад.

Як стверджує жінка, начальник має проблеми зі здоров’ям і через відсутність солодкого ледь не знепритомнів.

«Він розлютився і сказав, що я хотіла його вбити. Виніс попередження і пригрозив звільненням», — розповіла вона.

У відповідь на критику в соцмережах жінка заявила, що її не розуміють через низький рівень зарплати.

Історія викликала широкий резонанс у китайських соцмережах, однак більшість користувачів не підтримали працівницю.

«Жоден роботодавець не терпітиме такого працівника», — написав один із коментаторів.

Інші користувачі нагадали, що за трудовим законодавством робочий день триває вісім годин, і тривалий сон фактично означає відсутність роботи.

Деякі також відреагували жартами, порадивши наступного разу ставити будильник.

Водночас державний телеканал CCTV зазначив, що оптимальна тривалість денного сну не повинна перевищувати 30 хвилин. Надмірний відпочинок вдень може негативно впливати на здоров’я, зокрема підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

