Сандра Рам із трамваєм / © instagram.com/rahm_citadis3013

Цікaвинки
782
2 хв
Жінка займається сексом із трамваєм та "вийшла заміж" за нього — фото

Француженка відкрито розповіла про свої незвичайні стосунки з трамваєм, за який вона символічно «вийшла заміж», поєднуючи особисте життя з партнером і своє захоплення об’єктом.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У місті Страсбург, Франція, 44-річна жінка Сандра Рам стала героїнею незвичайної історії: вона «побралася» з трамваєм і відкрито розповідає про свій досвід об’єктофілії — емоційної та романтичної прив’язаності до неживих об’єктів.

Про це пише Daily Star.

Її «обранець» — трамвай під номером 3013, що належить транспортній компанії CTS (Strasbourg public transport). За словами Рам, її почуття виникли ще 2020 року під час локдауну, а вже 2024-го вона провела символічну «церемонію шлюбу» зі своїм трамваєм.

Історія швидко стала вірусною в соціальних мережах, спричинивши широкий резонанс і дискусії. Сама жінка стверджує, що її прив’язаність — це не випадковість. Вона згадує, що ще 2015-го медіум нібито передбачив її незвичайні стосунки з об’єктом, і це «пророцтво» справдилося під час її першої зустрічі з трамваєм.

Під час цієї зустрічі, за її словами, вона звернулася до трамвая з проханням подати знак — і побачила незвичайне світлове явище в кабіні водія, яке сприйняла як підтвердження своїх почуттів.

Рам активно ділиться деталями свого життя в соцмережах, де має невелику, але віддану аудиторію. У її домі багато речей, пов’язаних із трамваєм: фото, сувеніри та навіть одяг із символікою 3013. Вона також заявляє, що її життя містить як партнера-чоловіка, так і «зв’язок» із трамваєм.

Рам навіть стверджувала, що «займалася сексом» із трамваєм. Вона зізналася: «Після виходу з вагона я вже не була такою, як раніше».

Її символічне весілля з трамваєм організував його водій. Він розповів: «Сандра була дуже щаслива. Ми влаштували невеличку вечірку і сфотографувалися на кожній кінцевій зупинці».

Рам зізналася: «Для декого я просто божевільна жінка. Я розумію, що люди не можуть зрозуміти мою історію або повірити, що машина може мати душу. Але мати сильний зв’язок з предметом не означає, що ти божевільний».

За повідомленнями, любителька трамваїв зараз втілює свої враження у майбутній книзі про свої незвичайні стосунки, яка має вийти друком пізніше цього року.

Інтерес до її історії частково підживлюється й культурним контекстом: тема об’єктофілії вже з’являлася у кінематографі, зокрема у фільмі Jumbo, де досліджуються подібні емоційні прив’язаності. Ноемі Мерлан виконала одну з головних ролей у цьому фільмі, який допоміг привернути увагу до теми нестандартних форм кохання.

Нагадаємо, коханців звинуватили у регулярному сексі на кладовищі.

