Жінка зайшла всередину Великої піраміди й одразу пошкодувала: відео стало вірусним

Піраміди в Гізі / © pixabay.com

Жінка, яка відвідала Єгипет, поділилася враженнями від перебування всередині Великої піраміди в Гізі.

Її реакцію зафіксували на відео, яке 9 січня опублікували в TikTok під ніком @by.aishs і яке швидко привернуло увагу користувачів у соцмережах.

На відео показано вузькі сходи та проходи всередині піраміди. Підпис до ролика попереджає: “POV [точка зору]: Ви увійшли всередину пірамід й одразу пошкодували про це”.

Жінка помітно відчуває дискомфорт. Голос на задньому плані каже: “Я повертаюся”, коли вона стоїть у вузькому проході. Врешті вона додає: “Я йду вниз”, після чого відступає. Авторка відео попереджає тих, хто планує повторити її досвід: “Можливо, це не найкраща розвага, якщо у вас клаустрофобія”.

Сходи гробниці в центрі однієї з пірамід Гізи в Єгипті / © Getty Images

Клаустрофобія — це сильний страх замкнених чи обмежених просторів. За даними Клівлендської клініки, близько 12,5% людей страждають від цієї фобії. Вузькі тунелі, ліфти, поїзди чи невеликі автомобілі можуть викликати її прояви.

Велика піраміда Гізи — найбільша з трьох на плато Гіза і одне з останніх збережених Семи чудес світу. Спочатку її висота становила приблизно 482 фути, пізніше — 449 футів через ерозію та видалення гладкого облицювання.

Хоча багатьох туристів приваблює внутрішнє убрання пірамід, обмежений простір часто стає несподіваним шоком. Britannica зазначає, що, незважаючи на величезні розміри ззовні, всередині піраміди дуже мало відкритого простору.

Вхід до Великої піраміди розташований приблизно на висоті 59 футів з північного боку. Звідти туристи спускаються похилим коридором, вирізаним у товстому камені. Від нього відходить підйомний прохід до Камери Цариці та Великої галереї — приголомшливий, але вузький коридор довжиною 151 фут.

Глибші камери стають ще більш вузькими. Довгий прохід веде до Камери Царя, повністю побудованої з граніту та оснащеної шахтами, які, ймовірно, виконували релігійні або вентиляційні функції. Над камерою розташовані п’ять невеликих гранітних відсіків для захисту поховальної камери від величезної ваги каменів зверху. Велика частина підземної структури досі недобудована, що робить лабіринт піраміди ще складнішим.

Нагадаємо, в Абу-Ґурабі (Єгипет) археологи розкопали залишки величного храму, присвяченого богу сонця Ра, який пролежав під наносами Нілу понад 4500 років. Споруда площею 1000 кв. м слугувала не лише святинею, а й давньою астрономічною обсерваторією.