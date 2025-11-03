Жінка здивувала Мережу вмістом дитячого ланчбокса: що вона туди кладе

Ланчбокс / © www.freepik.com/free-photo

Звичайне фото шкільного обіду, опубліковане австралійською мамою у Facebook, викликало бурхливу дискусію серед батьків, розділивши їх на табір прихильників здорового харчування та тих, хто стурбований запахами та критикою з боку однолітків.

ПРо це пише Daily Mail.

Мама двох хлопчиків (чотирьох та п’яти років) поділилася вмістом їхніх ланч-боксів, приготованих для перекусу після уроків плавання. Раціон був надзвичайно багатим і незвичним: варені яйця, нарізані помідори, малиновий йогурт, макадамія, мариновані корнішони та сардини.

Ланч бокс дітей у школу. / © dailymail.co.uk

Жарт і спростування

Сама жінка швидко зазначила, що хоча її сини обожнюють сардини, вона «ніколи б не відправила» їх до школи через сильний запах.

«У жіночій роздягальні просто смердить», — пожартувала вона, пояснивши, що вдома діти можуть насолоджуватися улюбленою рибою.

Пост зібрав сотні коментарів. Частина батьків хвалила маму за виховання «сміливих їдців», які не є вибагливими:

«Такі здорові та щасливі, що ваші хлопці це їдять! Дуже здорові, вам пощастило».

«Якби ж то я міг змусити своїх дітей їсти сардини так просто».

«Знімаю капелюха перед цією мамою — вона з першого дня привчала своїх дітей до правильних речей».

Що кажуть інші користувачі та дієтологи?

Однак інша група коментаторів висловила побоювання, що такий «дорослий» ланч-бокс може бути «занадто багато» для маленьких дітей, які прагнуть вписатися в колектив. Дискусія швидко переросла у проблему «харчового сорому» у початковій школі.

Одна з мам поділилася болючим досвідом: «Моя донька любила сиру броколі, але її за це цькували. Мені довелося перестати надсилати їй улюблені страви через те, як жорстоко поводилися діти».

Експерти-психологи підтверджують, що діти швидко сприймають соціальні сигнали. А незвична, «дивна на вигляд» або «пахуча» їжа може стати приводом для глузувань. Дослідження також показують, що діти, які відмовлялися їсти багато продуктів у дошкільному віці, споживали менше овочів, фруктів та риби у 18 років, порівняно з їхніми менш вибагливими однолітками.

Дієтологи наголошують, що ланч-бокс мами був збалансованим — він містив білок (яйця, риба), цільнозернові продукти, фрукти та молочні продукти, що відповідає Австралійським дієтичним рекомендаціям. Водночас вони радять батькам завжди враховувати шкільні правила щодо запахів та алергенів.

