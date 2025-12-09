Жінка знайшла приховану вінтажну плитку. Фото: @itsa.marthapiece/instagram.com

Мешканка Великої Британії, яка займалася оновленням свого будинку, випадково відкрила під вініловим покриттям справжній «скарб» — вінтажну чорно-білу плитку. Знахідка викликала фурор у соцмережах, а користувачі назвали її справжнім «джекпотом».

Про це повідомило видання Mirror.

Блогерка Марта, яка веде Instagram про ремонт і реставрацію меблів, розповіла, що спершу планувала просто поклеїти нову вінілову плівку на старий лінолеум. Однак раптово вирішила зняти покриття й перевірити, що під ним. Саме тоді вона натрапила на декоративну плитку, яку попередні власники приховали.

У короткому відео жінка показала ряди акуратних вінтажних плиток, хоч і добряче забруднених часом. Після ретельного очищення підлога отримала друге життя — виглядала майже як щойно укладена.

Підписники засипали Марту коментарями з привітаннями. «Яка чудова знахідка!» — написав один із користувачів. Інші наголошували, що жінка «зірвала джекпот», а плитка виглядає значно краще за будь-яке нове покриття. Марта зізналася: спершу планувала купити вініл з таким самим візерунком, тож знахідка стала для неї справжнім подарунком.

Жінка зняла підлогу на ґанку. Відео: @itsa.marthapiece/instagram.com

