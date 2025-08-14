Жінка зменшила чоло на 2,5 см: який вона має вигляд (фото)

Реклама

Жінка, яка все життя соромилася свого 9-сантиметрового чола, поділилася, як пластична операція змінила її життя.

Про це повідомляє LADbible.

Глоя Вокер з Ессексу, Велика Британія, зізналася, що за роки витратила безліч банок лаку для волосся, аби чубчик завжди щільно прикривав її чоло.

«Чесно кажучи, я завжди соромилася свого вигляду. Я, мабуть, не звертала уваги на свій вигляд, поки мені не виповнилося 10 або 11 років. Я зробила чубок, і це додало мені впевненості», — розповіла вона.

34-річна мама постійно боялася, що чоло стане видимим — через вітер чи намокання. «Дійшло до того, що мені стало надто незручно ходити з дітьми на плавання. Люди відчувають незручність через те, який вони можуть мати вигляд у купальнику, а я просто хвилювалася, що моє волосся намокне і моя голова буде оголена», — пояснила вона.

Глоя Вокер / © Kennedy News and Media

Жінка настільки комплексувала, що навіть змінювала свої фотографії, аби зменшити чоло.

«Це настільки заволоділо моїм життям, що я намагалася редагувати розмір своєї голови на фотографіях. Я намагалася зменшити її», — сказала вона. «Навіть сімейні знімки, які ми робили. Я редагувала їх і друкувала. Я вийшла заміж близько трьох років тому, але досі не надрукувала свої весільні світлини. Мені потрібно їх ще раз відретушувати. Мій чубчик прилипав до голови, тому цього не було помітно. Шкода, що я не зробила операцію раніше».

Глоя Вокер / © Kennedy News and Media

Спершу Глоя розглядала пересадження волосся, щоб наблизити лінію росту, але відмовилася через ризик невдачі та довге очікування результату.

14 липня вона все ж вирішила пройти операцію зі зменшення чола вартістю 5000 фунтів стерлінгів (приблизно 281 799 гривень) у Ноттінг-Гіллі, Лондон.

Глоя Вокер / © Kennedy News and Media

Після процедури, яка зменшила чоло на 2,5 см (з 9 см до 6,5 см), працівниця, що займається кошторисною оцінкою, зізналася, що почувається щасливішою, коли прокидається.

«Тепер я почуваюся вільною. Я відчуваю, що можу йти вулицею і бути вільною людиною», — сказала Глоя. «Я просто з нетерпінням чекаю, щоб пограти з дітьми і дозволити їм оббризкувати мене, не турбуючись, надягаючи сонцезахисні окуляри на голову і зачісуючи волосся назад».

Глоя Вокер / © Kennedy News and Media

Попри зміни, у соцмережах вона іноді все ще стикається з образливими коментарями про розмір чола.

«Це мене турбувало, але потім я подумала: «Я знаю, що мені видалили 2,5 см, тож вони не могли зробити багато чого, і я мушу прийняти, що тепер я така», — сказала вона. «Люди говорили мені жахливі речі, наприклад: «Якщо у мене не буде паперу, я просто напишу свою роботу на голові». Мене називали «спам-головою». Іноді я дивлюся на себе і думаю: «Боже, воно все ще дуже велике», але потім я кажу собі: «Ні, воно стало меншим, ніж було. Я просто повинна прийняти себе такою, яка я є зараз».

