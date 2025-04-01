Жінка змінила колір шкіри, щоб стати “екзотичною Барбі”: який вигляд вона має

Мартіна Біг після перевтілення / © Daily Mail

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36-річна Мартіна Біг з Німеччини, яка стверджує, що має найбільші у Європі груди, за допомогою ін’єкцій змінила колір шкіри. Вона заявила, що хоч і народилася білою, але тепер «ідентифікує себе як чорношкіра».

Про це пише dailymail.co.uk.

Колишня стюардеса вперше потрапила в заголовки газет у 2017 році, коли заявила, що «краще бути чорною», продемонструвавши своє приголомшливе перевтілення. Мартіна Біг пояснила, що і вона, і її чоловік, Майкл Еввен, зробили собі ін’єкції меланотану — синтетичного гормону для затемнення шкіри.

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Мартіна Біг до зміни зовнішності / © Daily Mail

Вісім років по тому Мартіна вважає, що її перетворення на «екзотичну Барбі» завершилося і що її фізичні риси відповідають її «расовій ідентичності» як чорношкірої. Також вона охрестила у Кенії та отримала нове ім’я.

Мартіна каже, ін’єкції змінили все — від кольору її шкіри і кольору очей.

Коли вона почала документувати свою трансформацію в соціальних мережах, Мартіна зазнала жорстокої критики за те, що вона перевтілилася в чорношкіру і знялася у фільмі «Блекфейс».

«Я думала, що потрібно змінити своє мислення, і тому крок за кроком вчилася, як пристосувати своє мислення до того, щоб бути темношкірою і дізнатися більше про культуру», — сказала Мартіна, яка витратила майже 67 000 фунтів стерлінгів (понад 3,5 млн грн) на зміну своєї зовнішності.

Мартіна до та після зміни кольору шкіри / © Daily Mail

Після трьох поїздок до Африки Мартіна представляється чорношкірою і вважає себе своєрідним «мостом» між расами.

«Я пишаюся тим, що повністю змінила себе, і тому намагаюся бути мостом між білими і чорношкірими людьми», — каже вона.

Мартіна, яка має груди 32-го розміру після операції з їх збільшення, також заявила, що вони з чоловіком «отримали запрошення від шанувальників з багатьох африканських країн», щоб оселитися серед них.

«Наразі в нашому списку Кенія та Намібія», — поділилася Мартіна планами подружжя щодо еміграції, додавши, що «було нелегко зробити вибір».

Вона висловила бажання «розширити ніс» за допомогою хірургічного втручання і збільшити сідниці перед тим, як переїхати до Африки із Західної Німеччини.

«Оскільки я хочу, щоб мої операції були дуже екстремальними, я не знаю жодного хірурга в Африці, який міг би це зробити, — сказала Мартіна. Я сподіваюся, що ми зможемо вирішити решту питань найближчим часом і здійснити нашу мрію про еміграцію якнайшвидше».

Мартіна розповіла, що вона перенесла кілька операцій та «уколів краси», щоб виглядати так, як зараз. Жінка і надалі планує збільшувати груди, щоб вони стали «такими великими, як „Титанік“.

Також вона переконана, що її діти народяться темношкірими, хоч вони з чоловіком «білі».

Дата публікації 18:01, 01.04.25 Кількість переглядів 2 Новини ТСН 18:00 1 квітня! ДТП з українцями! Відбите у росіян село! Поповнення у відомих лелек