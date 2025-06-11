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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Жінка знайшла біля смітника коробку з мільйонами: що вона зробила з грошима

У Таїланді випадково знайшли коробку з готівкою. У ній виявили понад 12 мільйонів бат.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гроші

Гроші / © Associated Press

У Таїланді 7 червня мешканка провінції Нонтхабурі, на ім’я Уса помітила біля смітника сіру коробку й вирішила забрати її додому. Усередині жінка виявила пачки готівки — купюри по 1000 бат. Здивована знахідкою, вона негайно звернулася до поліції.

Про це повідомило видання The Thaiger.

Правоохоронці підтвердили, що гроші справжні. Загальна сума — 12 мільйонів батів, що еквівалентно понад 15 мільйонам гривень. Окрім готівки, в коробці були спортивний одяг і документи, на ім’я Thaweewat.

Слідство встановило, що гроші були зняті з банківського рахунку ще у 2020 році. Наразі поліція перевіряє відео з камер спостереження та проводить експертизу відбитків пальців. До завершення розслідування кошти зберігатимуться у відділенні поліції Пак Крет. Жінці подякували за чесність і співпрацю.

Нагадаємо, археологи в Таїланді натрапили на скарб, захований під 1300-річною статуєю лежачого Будди. Серед виявленого — витончені мистецькі об’єкти, ювелірні прикраси та ритуальні артефакти.

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