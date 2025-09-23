- Дата публікації
Жінка знайшла приховану стіну в своєму будинку та не повірила, що за нею ховалося (фото)
Під час зняття сірої ДСП власниця була приголомшена, побачивши, що за цим шаром ховається щось дуже особливе.
Під час ремонту підвалу свого будинку у Буффало (США) жінка зробила несподіване відкриття: її будинок приховував секрет майже століття. За словами власниці будинку, коли вона заглянула за панель, перед нею постало яскраве художнє зображення.
На вебпорталі Reddit вона виклала світлину цього шедевру.
«Мій будинок у Кенморі, Баффало, був збудований у 1926 році. Ми замислилися, коли це зображення було створене, і вирішили поділитися ним, щоб дізнатися, чи хтось ще знаходив подібне дивовижне мистецтво за стінами», — підписала вона фото.
Мурал зображує чоловіка на ослі, що від’їжджає від пари, і рухається у напрямку людей, які ніби ведуть розмову.
Реакція Мережі
Користувачі Reddit одразу помітили, що картина виглядає так, ніби вона «належить мексиканському ресторану», адже четверо людей на зображенні носять сомбреро.
«Раніше я проводив інспекції будинків і бачив чимало старих будинків Баффало, де підвали колись використовувалися для таємного бізнесу», — написав один із користувачів.
«Найцікавіше було три салони краси, що належали афроамериканцям у 50–60-х роках — один з них залишився повністю недоторканим, бо внучка успадкувала будинок, навіть журнали залишилися на столі. А уявіть, як круто, якби ваш підвал виявився таємним мексиканським рестораном!» — зазначив він.
Ще один користувач порадив: «Можливо, варто звернутися до історичного музею. Вони можуть розповісти щось про район або підказати, куди шукати додаткову інформацію.»
Інший зазначив: «Це неймовірно! Тепер мені хочеться перевірити, що заховано за дзеркалами в нашому підвалі — їх встановив хтось, хто любив займатися спортом тут ще три власники тому.»
Ще один користувач додав: «Бабуся і дідусь мого чоловіка жили в будинку на Такомі, Північний Баффало. В одній кімнаті були шпалери-мурали з пейзажем лісу та маленьким водоспадом.»
І наостанок, один користувач поділився власним досвідом: «Дивно, але я сам знаходив картини, намальовані прямо на стінах і потім закриті панелями, у двох будинках, які купував і ремонтував у цьому районі. Один із них у Північному Баффало мав мурал на всю стіну вітальні, над каміном — це був якийсь азійський пейзаж.»
