Жінка знайшла приховану стіну в своєму будинку та не повірила, що за нею ховалося (фото)

Жінка виявила приховане мистецтво за стіною у будинку 1926 року / © pixabay.com

Реклама

Під час ремонту підвалу свого будинку у Буффало (США) жінка зробила несподіване відкриття: її будинок приховував секрет майже століття. За словами власниці будинку, коли вона заглянула за панель, перед нею постало яскраве художнє зображення.

На вебпорталі Reddit вона виклала світлину цього шедевру.

«Мій будинок у Кенморі, Баффало, був збудований у 1926 році. Ми замислилися, коли це зображення було створене, і вирішили поділитися ним, щоб дізнатися, чи хтось ще знаходив подібне дивовижне мистецтво за стінами», — підписала вона фото.

Реклама

Мурал зображує чоловіка на ослі, що від’їжджає від пари, і рухається у напрямку людей, які ніби ведуть розмову.

Старовинний мурал Фото: Reddit

Реакція Мережі

Користувачі Reddit одразу помітили, що картина виглядає так, ніби вона «належить мексиканському ресторану», адже четверо людей на зображенні носять сомбреро.

«Раніше я проводив інспекції будинків і бачив чимало старих будинків Баффало, де підвали колись використовувалися для таємного бізнесу», — написав один із користувачів.

«Найцікавіше було три салони краси, що належали афроамериканцям у 50–60-х роках — один з них залишився повністю недоторканим, бо внучка успадкувала будинок, навіть журнали залишилися на столі. А уявіть, як круто, якби ваш підвал виявився таємним мексиканським рестораном!» — зазначив він.

Ще один користувач порадив: «Можливо, варто звернутися до історичного музею. Вони можуть розповісти щось про район або підказати, куди шукати додаткову інформацію.»

Інший зазначив: «Це неймовірно! Тепер мені хочеться перевірити, що заховано за дзеркалами в нашому підвалі — їх встановив хтось, хто любив займатися спортом тут ще три власники тому.»

Ще один користувач додав: «Бабуся і дідусь мого чоловіка жили в будинку на Такомі, Північний Баффало. В одній кімнаті були шпалери-мурали з пейзажем лісу та маленьким водоспадом.»

І наостанок, один користувач поділився власним досвідом: «Дивно, але я сам знаходив картини, намальовані прямо на стінах і потім закриті панелями, у двох будинках, які купував і ремонтував у цьому районі. Один із них у Північному Баффало мав мурал на всю стіну вітальні, над каміном — це був якийсь азійський пейзаж.»

Нагадаємо, вчені знайшли згадки про еліксир безсмертя. Тож тепер стало відомо, що пив імператор Китаю. Адже Цінь Ши Хуан-ді, який об’єднав Китай у 221 році до нашої ери, був настільки одержимий ідеєю вічного життя.