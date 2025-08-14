ТСН у соціальних мережах

Жінка знайшла старі картки Pokémon і розбагатіла: їх вартість приголомшила навіть фахівців

Жінка випадково знайшла альбом із старими картками Pokémon і вирішила продати його. Спеціалісти приголомшили її оцінкою - колекція може принести мільйони.

Автор публікації
Кирило Шостак
Картки Pokemon

Картки Pokemon / © Фото з відкритих джерел

Переглядаючи речі на зберіганні, жінка натрапила на свій старий альбом з картками Pokémon і вирішила дізнатися, чи він має якусь цінність. Вона звернулася до спеціалістів, і почуте вразило навіть їх — колекція може принести на аукціоні цілий статок.

Відео оцінки, опубліковане у TikTok, стало вірусним і набрало понад 1,3 млн переглядів.

На кадрах продавці з Pokémon-спільноти переглядають альбом і не приховують захоплення: більшість карток оцінюються у £36–73 кожна, а у відмінному стані — значно дорожче

Серед знахідок — рідкісна картка Чаризарда першого видання (подібну на аукціоні продали за понад £220 тис., майже 12,4 млн грн), німецька версія цієї ж картки, а також Crystal Lugia і Gyarados першого видання.

Власниця альбому зізналася, що очікувала виручити лише кілька сотень доларів. “Я й не уявляла, що це може коштувати так багато”, — сказала вона. Навіть коли жінка запропонувала подарувати оцінювачам будь-яку картку на вибір, вони відмовилися, розуміючи її справжню цінність.

Раніше повідомлялось, що 15-річний Алекс Батлер із Сіетла став мільйонером, продавши свою карткову гру Taco vs. Burrito, яку він винайшов у сім років, великій компанії-виробнику іграшок PlayMonster.

