Жінка знайшла таємну кімнату у власному підвалі: що вона там побачила

Підвал / © depositphotos.com

Американка поділилася у соцмережах своєю несподіваною знахідкою — у підвалі власного будинку вона виявила таємну кімнату, про існування якої не здогадувалася роками.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами жінки, цей дім належав родині її чоловіка ще з початку 1900-х років. Спершу там жила його прабабуся, згодом двоюрідний дідусь, пізніше батьки використовували приміщення для невеликого бізнесу. Коли будинок перейшов до молодої пари, вони були впевнені, що добре знають кожен його куток.

Про можливе існування прихованої «консервної кімнати» жінці підказала свекруха. Спершу господиня засумнівалася, адже неодноразово бувала в підвалі й бачила лише суцільну стіну під сходами. Однак придивившись уважніше, вона знайшла невеликі дверцята з замком. Замок довелося збити, і тоді відкрився вхід до кімнати.

Усередині зберігалися десятки старовинних предметів: ряди синіх скляних банок для консервування, банки з фарбою 1950-х років, пляшки з-під алкоголю та різні дрібниці. Серед знахідок виявилася навіть муміфікована миша.

«Нічого надто захопливого, але я була досить вражена, що прожила в цьому будинку роками, навіть не знаючи про існування цієї кімнати», — написала вона.

Її історія викликала жваве обговорення на Reddit. Інші почали ділитися схожими випадками: один користувач знайшов у комірчині під сходами коробку старих вин, інший — пляшки алкоголю, заховані у стінах під час будівництва будинку в 1980-х роках.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка з Беркширу поділилася відео з дослідження покинутого особняка неподалік Лондона. За її словами, вартість нерухомості становить 3,5 мільйона фунтів стерлінгів.