Жінка знайшла унікальний діамант у парку і повідомила, що робитиме з ним далі (фото)
Діамант у 2,3 карата став третім за величиною дорогоцінним каменем, що було знайдено 2025 року.
Мрія жительки Нью-Йорка здійснилася: жінка знайшла справжній діамант вагою 2,3 карата під час відвідування національного парку Crater of Diamonds State Park в Арканзасі. Камінь вона планує вставити у власну обручку.
Про таку символічну знахідку пише informnny.
Мішерр Фокс ще два роки тому вирішила, що хоче самостійно знайти камінь для майбутньої прикраси. Після завершення навчання вона вирушила у місячну подорож із єдиною метою — знайти власний діамант.
«У шлюбі гроші можуть закінчитися, а от готовність працювати і долати труднощі залишається. Цей камінь для мене символізує саме це», — пояснила Фокс у коментарі.
Три тижні пошуків і неймовірна удача
Жінка провела у парку три тижні, майже щодня займаючись пошуками. І лише в останній день відвідин їй пощастило знайти коштовність.
«Це було водночас виснажливо і захопливо. Жодні книжки чи дослідження не можуть замінити той момент, коли власноруч перебираєш землю у пошуках», — розповіла вона.
Знайдений камінь за розміром схожий на людський зуб, має гладку округлу форму та металевий блиск. Свою знахідку Фокс назвала Fox-Ballou Diamond — на честь свого та прізвища партнера.
Рекорди 2025 року
Алмаз, що знайшла майбутня наречена, оцінили в 27 тис. доларів, що дорівнює понад 1,1 млн грн.За даними адміністрації парку, це вже третій за величиною діамант, знайдений у Crater of Diamonds State Park у 2025 році. Загалом цього року тут зареєстрували 366 діамантів, серед яких 11 важать більше карата.
Гробниця, що належала Те Кааб Чаку — першому відомому правителю міста та засновнику королівської династії Караколь, виявилася заповненою безцінними скарбами.