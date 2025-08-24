Жінка знайшла в їжі палець і отримала 9 років ув’язнення: історія з неочікуваним фіналом

Клієнтка знайшла палець у чилі, але правда виявилася ще божевільнішою / © pixabay.com

Клієнтка ресторану швидкого харчування розповіла, що вона вкусила у своїй страві кінчик людського пальця, але жахлива історія мала дивний сюжетний поворот.

Знайти волосину в салаті чи муху в супі — неприємний випадок і може відштовхнути будь-якого клієнта ресторану, який може вимагати повернення коштів або заміни товару. Проте такі знахідки — дрібницяя у порівнянні з тим, що одна жінка знайшла у своїй їжі в мережі швидкого харчування в Америці розчленовану частину людського тіла.

Анна Аяла відвідала популярний ресторан Wendy’s у Каліфорнії, де замовила горщик їхнього чилі.

Однак, персонал, ймовірно, був шокований, коли вона розповіла їм, що знайшла людський палець, жуючи гострий м’ясо-овочевий делікатес.

Мережа ресторанів заявила, що жоден з їхніх співробітників, які контактували з приготуванням їжі, не постраждав і не втратив пальців. Розуміючи, що їм може загрожувати мільйон доларів компенсації, якщо претензію буде задоволено, Wendy’s залучила своїх провідних юристів для ведення справи.

Аялу засудили до чотирьох років ув’язнення у 2006 році за те, що вона поклала відрізаний палець у миску з чилі Wendy’s у ресторані в Сан-Хосе, що здобуло їй світову увагу та невдале прізвисько «Леді з чилі-пальчиками».

Поліція здійснила обшук у її будинку в Лас-Вегасі та допитала її чоловіка Джеймі Пласенсію, а також інших знайомих подружжя. Ходили чутки, що палець належав померлій тітці, але зрештою з’ясувалося, що Джеймі купив палець за 100 доларів у колеги, Браяна Россітера, який постраждав від нещасного випадку на виробництві.

Коли парочка інтриганів зрозуміла, що поліція та магазин «Wendy’s» на них «вийшли», вони запропонували власнику кінчика пальця 250 000 доларів, щоб той мовчав. Поліція повідомила, що Браян розповів їм про купівлю пальця. Він стверджував, що просто продав палець, бо думав, що це потрібно для розіграшу чи жарту, а про аферу нічого не знав. Власнику пальця не було висунуто звинувачень.

А підступну пару звинуватили у великому крадіжці та поданні неправдивої страхової заяви. Їх визнали винними, Анну засудили до дев’яти років ув’язнення, а її чоловіка — до 12.

Їм також було наказано виплатити 170 000 доларів компенсації філії в Сан-Хосе. Wendy’s заявила, що втратила вражаючі 21 мільйон доларів доходу після того, як обурені клієнти відмовилися від мережі. Компанія також заявила, що десятки співробітників її ресторанів у Північній Каліфорнії довелося звільнити через скандал.

Анну випустили з в’язниці на п’ять років раніше за гарну поведінку, і вона стверджувала, що засвоїла урок. Однак у 2013 році її визнали винною у поданні неправдивого повідомлення в поліцію після того, як вона стверджувала, що у її сина стріляли двоє невідомих осіб. Зрештою, обоє визнали, що це була брехня. Син, якому не дозволялося володіти вогнепальною зброєю через попередні судимості, насправді вистрілив собі в ногу, і вони намагалися приховати це своєю неправдивою історією. Анну та її сина відправили до в’язниці ще на два роки.