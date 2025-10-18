Жінка зробила 400 процедур пластичної хірургії та косметології: фото до і після

Пластична хірургія

У Південній Кореї одна жінка стала популярною в Мережі після того, як розповіла, що за останні 15 років витратила 300 мільйонів вон ($210 000) на близько 400 косметичних процедур.

Під час свого виступу в популярному розважальному шоу "It's Okay to be Not Okay" на каналі tvN STORY, Гіл Лі Вон розповіла, що вперше звернулася до пластичної хірургії 2010 року і відтоді не озирається назад. Готуючись до іспитів у коледжі, вона почала набирати вагу, і люди почали глузувати з її пухкої фігури.

Пізніше один з її колишніх почав критикувати її зовнішній вигляд, що підштовхнуло її до пластичної операції. Хоча Гіл не розповіла, якою була її перша операція, вона, безумовно, відкрила їй очі на можливості, оскільки відтоді вона пройшла сотні процедур, і хоча вона витратила невеликий статок на своє фізичне перетворення, вона не планує зупинятися найближчим часом.

"Мій хлопець, з яким я зустрічалася від 27 до 30 років, постійно критикував мою зовнішність, що знищувало мою самооцінку", - згадує Гіл Лі Вон. "Я хотіла повністю змінити себе. Проте, я не шкодую, що зробила пластичну операцію. Тепер я відчуваю впевненість у своїй зовнішності".

Гіл Лі Вон зараз і 2010 року / © скриншот з відео

Розповідаючи про численні косметичні процедури, які вона зробила за останні 15 років, Гіл згадує про пересадження жиру на лобі, зміну форми вух, пластику подвійних повік, корекцію очей, пластику носа, рецесивну хірургію філтрума, контурну пластику підборіддя та обличчя, видалення ямочок на обличчі, наповнювач губ, розчинення наповнювача, наповнювач плечей, ботокс леватора лопатки, наповнювач зморшок на шиї, наповнювач ключиці, голковколювання сідниць, ревізійна операція з ліпосакції всього тіла, внутрішньовенні ін'єкції стовбурових клітин та різноманітні процедури для шкіри.

"Якщо врахувати косметичні процедури та візити до дерматолога, то загалом я пройшла близько 400 процедур. Це просто накопичувалося з часом", - каже вона.

Хоча жінка все ще знаходить речі, які хотіла б змінити, вона вирішила прислухатися до поради лікаря з клініки ліпосакції, який порадив їй не бути надто жадібною і зосередитися на підтримці своєї нинішньої фігури. Проте вона майже щодня відвідує дерматологічні та східні клініки, щоб підтримувати свіжий вигляд.

