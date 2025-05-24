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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
91
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1 хв

Жінка зробила тату штрих-коду свого улюбленого напою: чи вдалося просканувати його на касі

Мешканка Швейцарії зробила на руці тату у вигляді штрих-коду Red Bull — і він дійсно сканується.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Тату штрих-коду енергетика. Фото: whatsthejam.com

Тату штрих-коду енергетика. Фото: whatsthejam.com

Дівчина Д’ю (Dew) з Швейцарії вирішила, що звичайні тату — це нудно, і обрала незвичайний дизайн: штрих-код її улюбленого енергетика Red Bull. Але найдивовижніше — сканер у магазині його справді розпізнає!

Про це повідомило видання WhatstheJam.

Спочатку Д’ю планувала зробити тату з чимось «безглуздим», на кшталт броколі, але зупинилась на Red Bull, додавши до композиції черв’ячка, який намалювала її сестра. Тату-майстер попереджав, що сканер може не зчитати малюнок, але наступного дня експеримент виявився успішним.

Відео, де дівчина сканує власну руку на касі, стало вірусним у Instagram (18,6 млн переглядів!). У чеку дійсно з’являється «енергетичний напій».

«Для всіх, хто цікавиться, чи працює мій штрих-код Red Bull. Так, працює», — зазначає дівчина.

Пост із фото тату зібрав понад 400 тис. лайків і 18,6 млн переглядів. Реакції розділилися: одні вважають це безглуздим, інші — геніальним. Зокрема користувачі соцмереж писали:

  • «Це так безглуздо… але мені подобається»

  • «Боюся, що це найкрутіше, що я бачив»

  • «Ось це — МИСТЕЦТВО. Так, чорт забирай!»

Нагадаємо, рибалка випадково виявив корабель, затоплений понад 100 років тому.

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