Цікaвинки
697
2 хв

Жінка зробила тест ДНК і розкрила шокувальну 24-річну таємницю

Жінка запідозрила обман і зробила ДНК-тест — результат перевернув її життя.

Віра Хмельницька
Жінка зробила тест ДНК і розкрила шокувальну 24-річну таємницю

24-річна дівчина дізналася правду про своє походження / © www.freepik.com/free-photo

За допомогою ДНК-тесту, 24-річна жінка дізналася, що її батьки їй не рідні.

Про це йдеться на mirror.

Жінка поділилася своєю болісною історією після того, як розкрила сімейну таємницю, яку від неї приховували цілих 24 роки — і тепер вона не знає, що робити.

«Я зробила ДНК-тест і дізналася нищівну правду, яку моя родина приховувала 24 роки», — розповіла вона.

Дівчина таємно зробила ДНК-тест, коли зрозуміла, що в її житті «щось не сходиться», і помітила дивну поведінку матері щоразу, коли вона ставила питання про своє дитинство.

«Я завжди підозрювала, що зі мною щось не так. Я начебто схожа на батьків, але ніколи не бачила фото мами вагітною. Вона ставала дуже захисною, коли по телевізору йшли програми про підліткові вагітності чи безпліддя. У дитинстві я знаходила журнали про усиновлення у гаражі», — розповіла героїня матеріалу.

Вона також зазначила, що її мати мала проблеми з фертильністю, а також не могла пояснити, де і коли саме народила доньку.

«Якось вона поїхала у відпустку, будучи нібито на останніх термінах вагітності, а я народилася в іншому штаті, у випадковому містечку? Це ніколи не складалося докупи. Але коли я говорила про це з друзями, вони казали, що я перебільшую. Тож минулого року, у 24 роки, я вирішила зробити ДНК-тест, щоб розвіяти свої підозри», — додала жінка.

Результати показали, що її генетичне походження — майже 100% англійське, ірландське та шотландське, тоді як у батьків таких генів немає взагалі.

«Мій батько помер кілька років тому, так і не сказавши мені правди. Коли я запитала маму про моє ірландське походження, вона лише відповіла: „О, це трохи дивно, чи не так…“», — додала жінка.

Нагадаємо, в Україні, молоді батьки з Кропивницького, вирішили повернути доньку, яку раніше віддали до "вікна життя".

