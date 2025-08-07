Жінка звернулась до суду, бо 20 років нічого не робила, але отримувала зарплату

Жінка обурена, бо вона 20 років нічого не робила та отримувала зарплату / © pixabay.com

У Франції жінка вимагає покарати роботодавця, бо вона 20 років отримувала зарплату, проте сиділа вдома та нічого не робила.

Про це пише dailymail.co.uk.

Для деяких людей отримувати зарплату протягом двох десятиліть, не роблячи нічого, може здатися мрією, що збулася.

Француженка Лоранс Ван Вассенхове розповіла, що вона 20 років нічого не робила на роботі, хоча отримувала зарплату. Жінка зазначає, що це стало психологічним кошмаром — і тепер вона подає позов проти свого роботодавця за «примусову бездіяльність», яка «зробила її невидимою» на робочому місці.

59-річна жінка подала позов проти однієї з найбільших телекомунікаційних компаній Європи — Orange, за дискримінацію, стверджуючи, що її залишили на посаді без завдань, без обов’язків і без людських контактів протягом понад 20 років.

Мати двох дітей була сповнена амбіцій, коли в 1993 році приєдналася до France Télécom, яка зараз відома як Orange, але після того, як у неї розвинулася епілепсія та геміплегія, тобто параліч, який вражає тільки одну сторону тіла, вона не могла працювати.

Через проблеми зі здоров’ям Лоуренс, яка має освіту в галузі управління персоналом, була переведена на більш сидячу роботу секретаря.

Однак те, що здавалося розумним рішенням, швидко перетворилося на двадцятирічну професійну невизначеність.

У 2002 році, незабаром після переходу з France Télécom до Orange, вона заявила, що подала прохання про переведення в інший регіон Франції.

Однак пізніше оцінка стану здоров’я на робочому місці визначила, що вона не придатна для цієї посади, і її було переведено в резерв.

Лоуренс сказала, що, незважаючи на те, що їй виплачували зарплату, це не врятувало її від виселення та боротьби за виживання.

«Мені платили, так. Але до мене ставилися так, ніби я не існувала», — сказала вона.

Француженка стверджувала, що компанія перевела її в режим очікування, потім у відпустку через хворобу, а потім запропонувала їй піти на пенсію через її інвалідність.

Лоренс каже, що через те, що вона 20 років нічого не робила на роботі, у неї почалась депресія.

У своєму позові вона звинувачує Orange у невиконанні свого юридичного обов’язку забезпечити її медичні потреби та надати їй повноцінну роботу, що є вимогою французького трудового законодавства.

Згідно з французьким трудовим законодавством, роботодавці зобов’язані докласти реальних зусиль, щоб знайти альтернативну посаду для працівників, які з медичної точки зору не можуть продовжувати виконувати свої початкові обов’язки.

Вона стверджує, що, незважаючи на неодноразові прохання про навчання, переведення або підтримку, вона залишалася в стані «вимушеної бездіяльності».

Лоренс стверджувала, що навіть після скарги до уряду та Вищої ради з боротьби з дискримінацією у 2015 році ситуація не надто покращилася.

«Отримувати зарплату, сидячи вдома, не працюючи, — це не привілей. Це дуже важко витримати», — розповіла жінка.

Її адвокат Девід Набет-Мартін стверджує, що Orange не виконала свого зобов’язання щодо забезпечення розумних умов на робочому місці, і що таке тривале відсторонення від роботи є дискримінацією згідно з французьким трудовим законодавством.

Orange повідомила французькому виданню La Dépêche, що компанія врахувала «особисту соціальну ситуацію» Лоренс і забезпечила їй найкращі можливі умови під час її відсутності на роботі.

Телекомунікаційний гігант також стверджував, що розглядав можливість її повернення на роботу на новій посаді, хоча це так і не відбулося, оскільки на той час вона часто перебувала на лікарняному.