Жінка звинуватила кафе у додаванні ртуті до напою, але правда виявилася іншою

У Китаї жінка подала скаргу на популярну мережу кафе з молочним чаєм після того, як заявила, що знайшла у своєму напої ртуть.

Історія швидко набула розголосу в соцмережах та спричинила хвилю обговорень щодо безпеки харчових продуктів. Однак згодом з’ясувалося, що заклад не мав стосунку до інциденту, пише SCMP.

Мешканка провінції Аньхой на прізвище Чжан заявила, що 27 квітня її хлопець купив їй напій у мережі кафе «Чагі». За словами жінки, спочатку напій був нормальним, однак після декількох ковтків вона відчула у ньому дрібні тверді гранули.

Чжан пояснила, що ці частинки «не були схожі на кульки тапіоки». Вона пережувала їх і зрозуміла, що вони надто тверді. Коли жінка виплюнула вміст, то побачила маленькі сріблясті шматочки, які, на її думку, були ртуттю.

Після цього вона звернулася до магазину зі скаргою. Працівники закладу відповіли, що «таке неможливо на виробництві», та порадили звернутися до поліції.

Жінка повідомила про інцидент правоохоронцям, а також звернулася до місцевої асоціації захисту прав споживачів. Крім того, вона опублікувала свою історію в Інтернеті, через що ситуація швидко стала резонансною.

У соцмережах почали активно обговорювати можливі проблеми із безпечністю продуктів харчування, а частина користувачів розкритикувала бренд молочного чаю.

У самій мережі заявили, що серйозно ставляться до ситуації та готові співпрацювати з поліцією й органами ринкового контролю.

Вже наступного дня до справи долучилися місцеві чиновники. Результати перевірки виявилися несподіваними для багатьох.

29 квітня слідча група повідомила, що всі інгредієнти та процеси приготування напоїв у закладі відповідали стандартам безпеки. Також правоохоронці заявили, що «сторонній предмет» у напої був «підкинутий покупцем».

Слідчі повідомили про затримання підозрюваного та початок розслідування. Імені людини, яку підозрюють у отруєнні, офіційно не називали.

Втім, користувачі соцмереж пригадали попередню розповідь Чжан і припустили, що ртуть у напій міг додати саме її хлопець.

«Це спроба вбивства», — написав один із коментаторів.

«Я одразу зрозумів, що ртуть не могла взятися із магазину. Навіщо кафе взагалі її зберігати?» — зазначив інший.

Ще один користувач додав: «Бідний бренд молочного чаю, який безпідставно звинуватили».

Про серйозні проблеми зі здоров’ям у Чжан не повідомлялося. Водночас лікарі наголошують, що отруєння ртуттю може бути надзвичайно небезпечним, а у важких випадках — смертельним.

Вважається, що гостре отруєння може виникнути при контакті з концентрацією ртуті понад 1,2 мг на кубічний метр.

Серед симптомів гострого отруєння ртуттю — ураження дихальної та травної систем, біль у грудях, висип, сильна втома та діарея.

Хронічне отруєння може призводити до тремору, нейропсихіатричних розладів та проблем із нирками.

У важких випадках ртуть здатна спричинити множинну недостатність органів та смерть.

Згідно із законодавством Китаю, додавання ртуті або інших небезпечних речовин до їжі є кримінальним злочином. За це порушникам може загрожувати від трьох до десяти років ув’язнення, а у випадках тяжких наслідків — навіть смертна кара.

