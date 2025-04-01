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Жінка живе в туалеті на роботі заради економії: як вона облаштувалася (фото)
19-річна китаянка платить лише 7 доларів на місяць.
Молода китаянка показала своє незвичайне житло — туалет площею 0,6 квадратних метра на своєму робочому місці всередині меблевої фабрики, за який вона платить лише 50 юанів (7 доларів).
Про це пише Oddity Central.
19-річна дівчина з провінції Хунань пояснила, що вона походить із бідної сім’ї і не може дозволити собі платити понад 800 юанів (110 доларів США) за нормальне житло, тому вона попросила свого боса, щоб він дозволив їй жити тут.
Її допис став вірусним у Мережі, але більшість людей коментували, що вона ділиться фотографіями та відео лише для того, щоб привернути увагу, оскільки ніхто не може жити в таких умовах. Однак начальник жінки вийшов у соціальні мережі, щоб підтвердити, що вона справді спить у туалеті на його фабриці.
«Вона наполягала на тому, щоб платити мені додаткові 50 юанів за воду та електроенергію щомісяця, але я не хотів брати її гроші», — сказав начальник, додавши, що фабрика оптової торгівлі меблями розташована у віддаленому індустріальному парку, що не залишало їй багато варіантів для доступної оренди.
Жінка розповіла, що її начальник намагався допомогти їй знайти більш нормальне житло неподалік від фабрики, але оренда коштувала від 800 (110 доларів) до 1 000 юанів (140 доларів). Зараз вона заробляє менше 3 000 юанів ($415) на місяць, і вона намагається заощадити якомога більше грошей на перший внесок за житло, тому вона не думала, що воно того варте. Він навіть пропонував їй жити в офісі на заводі, але вона вирішила, що невикористаний туалет пропонує більше приватності.
«Для мене зараз достатньо мати житло», — написала молода жінка в Інтернеті. «Я не хочу витрачати багато грошей на оренду. Я точно не можу витрачати 800 юанів на оренду житла».
Після того, як її публікація стала вірусною, жінка розповіла, що кинула школу у віці 16 років, щоб допомогти родині з фінансами, що робить цю роботу набагато важливішою для неї. Вона живе в маленькому туалеті вже близько місяця, але її бос наразі переобладнав його під офіс, і вона сподівається переїхати туди незабаром.
Незвичайні умови життя 19-річної жінки спричинили неоднозначну реакцію в китайських соціальних мережах: одні люди захоплюються її рішучістю заощаджувати, а інші кажуть, що її здоров’я важливіше за гроші і що ніхто не повинен жити в таких умовах, якщо у нього немає іншої альтернативи.
Нагадаємо, жінка живе в переобладнаному військовому складі. Вона розсекретила вартість ремонту і показала фото домівки.