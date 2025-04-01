Жінка живе в туалеті на роботі заради економії: як вона облаштувалася (фото)

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Молода китаянка показала своє незвичайне житло — туалет площею 0,6 квадратних метра на своєму робочому місці всередині меблевої фабрики, за який вона платить лише 50 юанів (7 доларів).

Про це пише Oddity Central.

19-річна дівчина з провінції Хунань пояснила, що вона походить із бідної сім’ї і не може дозволити собі платити понад 800 юанів (110 доларів США) за нормальне житло, тому вона попросила свого боса, щоб він дозволив їй жити тут.

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Її допис став вірусним у Мережі, але більшість людей коментували, що вона ділиться фотографіями та відео лише для того, щоб привернути увагу, оскільки ніхто не може жити в таких умовах. Однак начальник жінки вийшов у соціальні мережі, щоб підтвердити, що вона справді спить у туалеті на його фабриці.

«Вона наполягала на тому, щоб платити мені додаткові 50 юанів за воду та електроенергію щомісяця, але я не хотів брати її гроші», — сказав начальник, додавши, що фабрика оптової торгівлі меблями розташована у віддаленому індустріальному парку, що не залишало їй багато варіантів для доступної оренди.

19-річна жінка оселилася в туалеті меблевої фабрики / © скриншот з відео

Жінка розповіла, що її начальник намагався допомогти їй знайти більш нормальне житло неподалік від фабрики, але оренда коштувала від 800 (110 доларів) до 1 000 юанів (140 доларів). Зараз вона заробляє менше 3 000 юанів ($415) на місяць, і вона намагається заощадити якомога більше грошей на перший внесок за житло, тому вона не думала, що воно того варте. Він навіть пропонував їй жити в офісі на заводі, але вона вирішила, що невикористаний туалет пропонує більше приватності.

«Для мене зараз достатньо мати житло», — написала молода жінка в Інтернеті. «Я не хочу витрачати багато грошей на оренду. Я точно не можу витрачати 800 юанів на оренду житла».

Китаянка платить всього 7 доларів на місяць / © скриншот з відео

Після того, як її публікація стала вірусною, жінка розповіла, що кинула школу у віці 16 років, щоб допомогти родині з фінансами, що робить цю роботу набагато важливішою для неї. Вона живе в маленькому туалеті вже близько місяця, але її бос наразі переобладнав його під офіс, і вона сподівається переїхати туди незабаром.

Працівниця показала, як облаштувалася / © скриншот з відео

Незвичайні умови життя 19-річної жінки спричинили неоднозначну реакцію в китайських соціальних мережах: одні люди захоплюються її рішучістю заощаджувати, а інші кажуть, що її здоров’я важливіше за гроші і що ніхто не повинен жити в таких умовах, якщо у нього немає іншої альтернативи.

Нагадаємо, жінка живе в переобладнаному військовому складі. Вона розсекретила вартість ремонту і показала фото домівки.