Жінкам даватимуть вихідні щомісяця під час менструації: кого це стосується

Чорногорія / © pixabay.com

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Жінки в Чорногорії, які страждають на сильний менструальний біль через певні гінекологічні захворювання, отримали право на два оплачувані дні відпустки щомісяця. Відповідні зміни до законодавства вже підтримав парламент країни.

Про це повідомляє Balkan Investigative.

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Парламент Чорногорії ухвалив зміни до Закону про медичне страхування, які передбачають так звану менструальну відпустку для жінок із діагностованою вторинною дисменореєю.

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Нововведення поширюється лише на випадки, коли сильний менструальний біль спричинений захворюваннями, серед яких:

ендометріоз;

міома матки;

поліпи ендометрія;

запалення яєчників;

синдром полікістозних яєчників.

Право на відпустку підтверджуватиметься висновком лікаря-спеціаліста.

Скільки оплачуваних днів отримають жінки

Новий закон дозволяє брати два оплачувані вихідні дні щомісяця. Для цього жінкам необхідно щороку оновлювати медичну довідку до 31 грудня, а роботодавцю подавати її.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що зміни мають допомогти жінкам поєднувати лікування із професійною діяльністю та зменшити дискримінацію на робочому місці.

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У Центрі захисту прав жінок назвали рішення парламенту важливим кроком до визнання потреб жіночого здоров’я.

«Це цінний приклад того, як присутність жінок у політиці допомагає надати політичного значення жіночому досвіду, який довгий час залишався поза увагою», — заявили в організації.

Правозахисники також наголосили, що тепер головне — забезпечити реальне застосування нового права, а не залишити його лише нормою на папері.

Як оплачуватимуть відпустку

Згідно із законом, компенсація за період тимчасової непрацездатності зазвичай становить не менше 70% базової заробітної плати, хоча роботодавці можуть виплачувати й більшу суму відповідно до колективних договорів.

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Водночас у нових поправках поки що не прописано механізм контролю за використанням менструальної відпустки та способи запобігання можливим зловживанням.

Нагадаємо, менструальні спазми виникають через скорочення матки, які стимулюють простагландини — речовини, що викликають біль. Полегшити дискомфорт допомагають тепло (грілка чи термопакети), легка фізична активність (прогулянки, йога, плавання), теплі напої та правильне харчування з антиоксидантами і клітковиною.

Також ефективні протизапальні препарати, які блокують простагландини. Якщо спазми починаються раніше, тривають довше звичайного, супроводжуються сильною кровотечею або не знімаються ліками, варто звернутися до лікаря.

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