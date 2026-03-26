ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
2 хв

Жінку не впустили до літака та вимагали доплату через її зовнішність: фото

Жінка розповіла, що через її форми, авіакомпанія вимагала купувати додатковий квиток.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінку змушували купити два квитка через її форми / © Pixabay

У США жінку із пишними формами відмовлялись впускати до літака та вимагали від неї купити ще один квиток.

Про це пише dailymail.co.uk.

Жінка розповіла, що авіакомпанія відмовила їй у посадці на рейс після того, як співробітник реєстрації заявив, що вона «занадто велика, щоб поміститися в кріслі, і єдиним виходом для неї стало придбання другого крісла за додаткові 450 доларів».

Рубі Косбі реєструвала свій багаж у Міжнародному аеропорту Нашвілла 28 лютого, коли, за її словами, стався цей неприємний інцидент.

Рубі Косбі / © Daily Mail

Косбі наполягає, що вона завжди без проблем вміщувалася в крісло і їй потрібен лише подовжувач ременя безпеки.

Косбі зазначила, що вона добре усвідомлює, що її стегна ширші, але додала, що вона кілька разів літала рейсами Southwest і ніколи не мала проблем із пасажиром, що сидів поруч.

Вона стверджувала, що бортпровідники продовжували грубіянити навіть після розмови з менеджером, і їй запропонували єдиний варіант — придбати сусіднє місце за додаткові 450 доларів.

Однак Косбі забронювала квиток туди й назад, а це означало, що їй доведеться заплатити за ще одне місце на зворотний рейс, що подвоїло загальну суму до 900 доларів.

Маючи мало варіантів і з огляду на те, що час спливав, вона сказала, що попросила повернути гроші, але їй відповіли, що, оскільки її квиток був на місце в економ-класі, навряд чи вони зможуть це зробити.

Не маючи коштів на придбання додаткового місця, вона вирішила зателефонувати родині, яка допомогла їй з грошима.

Вона розповіла, що коли повернулася, щоб перебронювати рейс, їй допомагала «повніша» жінка, яка не зробила жодних зауважень щодо придбання додаткового місця.

Косбі сказала, що лише після розмови з її менеджером знову піднялося питання про необхідність більше ніж одного місця.

Тоді жінка скористалась послугами іншої авіакомпанії.

Нагадаємо, жінку не випустили з країни та оштрафували через жарт в аеропорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie