Жінку не впустили до літака та вимагали доплату через її зовнішність: фото

У США жінку із пишними формами відмовлялись впускати до літака та вимагали від неї купити ще один квиток.

Жінка розповіла, що авіакомпанія відмовила їй у посадці на рейс після того, як співробітник реєстрації заявив, що вона «занадто велика, щоб поміститися в кріслі, і єдиним виходом для неї стало придбання другого крісла за додаткові 450 доларів».

Рубі Косбі реєструвала свій багаж у Міжнародному аеропорту Нашвілла 28 лютого, коли, за її словами, стався цей неприємний інцидент.

Косбі наполягає, що вона завжди без проблем вміщувалася в крісло і їй потрібен лише подовжувач ременя безпеки.

Косбі зазначила, що вона добре усвідомлює, що її стегна ширші, але додала, що вона кілька разів літала рейсами Southwest і ніколи не мала проблем із пасажиром, що сидів поруч.

Вона стверджувала, що бортпровідники продовжували грубіянити навіть після розмови з менеджером, і їй запропонували єдиний варіант — придбати сусіднє місце за додаткові 450 доларів.

Однак Косбі забронювала квиток туди й назад, а це означало, що їй доведеться заплатити за ще одне місце на зворотний рейс, що подвоїло загальну суму до 900 доларів.

Маючи мало варіантів і з огляду на те, що час спливав, вона сказала, що попросила повернути гроші, але їй відповіли, що, оскільки її квиток був на місце в економ-класі, навряд чи вони зможуть це зробити.

Не маючи коштів на придбання додаткового місця, вона вирішила зателефонувати родині, яка допомогла їй з грошима.

Вона розповіла, що коли повернулася, щоб перебронювати рейс, їй допомагала «повніша» жінка, яка не зробила жодних зауважень щодо придбання додаткового місця.

Косбі сказала, що лише після розмови з її менеджером знову піднялося питання про необхідність більше ніж одного місця.

Тоді жінка скористалась послугами іншої авіакомпанії.

