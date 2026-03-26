Жінку не впустили до літака та вимагали доплату через її зовнішність: фото
Жінка розповіла, що через її форми, авіакомпанія вимагала купувати додатковий квиток.
У США жінку із пишними формами відмовлялись впускати до літака та вимагали від неї купити ще один квиток.
Про це пише dailymail.co.uk.
Жінка розповіла, що авіакомпанія відмовила їй у посадці на рейс після того, як співробітник реєстрації заявив, що вона «занадто велика, щоб поміститися в кріслі, і єдиним виходом для неї стало придбання другого крісла за додаткові 450 доларів».
Рубі Косбі реєструвала свій багаж у Міжнародному аеропорту Нашвілла 28 лютого, коли, за її словами, стався цей неприємний інцидент.
Косбі наполягає, що вона завжди без проблем вміщувалася в крісло і їй потрібен лише подовжувач ременя безпеки.
Косбі зазначила, що вона добре усвідомлює, що її стегна ширші, але додала, що вона кілька разів літала рейсами Southwest і ніколи не мала проблем із пасажиром, що сидів поруч.
Вона стверджувала, що бортпровідники продовжували грубіянити навіть після розмови з менеджером, і їй запропонували єдиний варіант — придбати сусіднє місце за додаткові 450 доларів.
Однак Косбі забронювала квиток туди й назад, а це означало, що їй доведеться заплатити за ще одне місце на зворотний рейс, що подвоїло загальну суму до 900 доларів.
Маючи мало варіантів і з огляду на те, що час спливав, вона сказала, що попросила повернути гроші, але їй відповіли, що, оскільки її квиток був на місце в економ-класі, навряд чи вони зможуть це зробити.
Не маючи коштів на придбання додаткового місця, вона вирішила зателефонувати родині, яка допомогла їй з грошима.
Вона розповіла, що коли повернулася, щоб перебронювати рейс, їй допомагала «повніша» жінка, яка не зробила жодних зауважень щодо придбання додаткового місця.
Косбі сказала, що лише після розмови з її менеджером знову піднялося питання про необхідність більше ніж одного місця.
Тоді жінка скористалась послугами іншої авіакомпанії.
