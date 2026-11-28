У Великій Британії жінка прокинулася в морзі після констатації смерті

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У Великій Британії 54-річна Олів Мартін, яку працівники швидкої допомоги помилково оголосили мертвою, отямилася вже в лікарняному морзі. Згодом жінка померла від пошкодження головного мозку.

Про це пише LADbible.

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Інцидент стався у жовтні 2023 року в англійському місті Дарлінгтон. У жінки стався напад, після якого вона знепритомніла у власному будинку. Парамедик, який прибув на виклик, констатував її смерть.

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Олів доправили до моргу місцевої лікарні, де вона згодом опритомніла. На той момент її стан був надзвичайно тяжким. Врятувати життя пацієнтки не вдалося.

Під час попереднього судового слухання коронер Кріспін Олівер повідомив, що недоліки в наданні медичної допомоги жінці було визнано. Водночас медичний експерт Самі Садек зазначив, що шанси пацієнтки на виживання вже на момент її виявлення були вкрай низькими.

Однак родина померлої наполягає на детальному вивченні висновків експерта та хоче поставити йому додаткові запитання під час наступних слухань.

Поліція Дарема раніше завершила розслідування обставин інциденту та повідомила, що кримінальних обвинувачень нікому не висуватимуть. Матеріали справи передали коронеру.

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У Північно-Східній службі швидкої допомоги заявили, що після інциденту зв’язалися з родиною пацієнтки та розпочали внутрішнє розслідування. Там також наголосили, що парамедики зіткнулися зі складним клінічним випадком.

Коронерське розслідування ще триває. Під час подальших слухань мають заслухати представників поліції та служби швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Канаді 61-річний Кеннет Ло, який продавав токсичні речовини людям із суїцидальними намірами, попросив вибачення у родин загиблих. Прокуратура вимагає для чоловіка 25 років позбавлення волі.

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