Жінку оштрафували на 1250 євро через витівки кота: що він робив

Рудий кіт / © Freepik

У регіоні Еро, Франція, жінка на ім’я Домінік отримала несподіване повідомлення від суду: її оштрафували на 1250 євро (приблизно 60 582 гривень) через витівки її рудого кота за окликом Ремі.

Про це пише Le Parisien.

Причиною стала скарга сусідки, яка заявила, що тварина регулярно проникає на її територію, залишаючи відбитки лап на штукатурці, сечу на ковдрі та фекалії в саду.

Суд погодився з позовом і постановив, що власниця має сплатити штраф, а також пригрозив додатковим покаранням, якщо кіт знову перетне паркан.

«Коли я отримала повідомлення про вирок, це було так, ніби мене жорстоко вдарили по голові», — розповіла Домінік французькому виданню.

Власниця кота стверджує, що сусідка не змогла довести, що саме Ремі є винуватцем «незаконного вторгнення», адже в околиці мешкає декілька інших котів, зокрема безпритульних. Але суддю це, схоже, не переконало.

Історія на цьому не завершується: Домінік викликали до суду повторно — ймовірно, Ремі знову навідався через паркан. Якщо провину підтвердять, жінці може загрожувати ще 2000 євро штрафу і 150 євро за кожен день, коли кіт знову з’явиться на чужій території.

