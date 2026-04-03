Жінку посадили до в’язниці через жарт у літаку: що вона сказала

Суд у Стамбулі виніс жорсткий вирок пасажирці за невдалий жарт у літаку AJet про «живу бомбу». Через цей «гумор» рейс затримали на три години, а всіх пасажирів евакуювали.

Про це повідомляє TRT Haber.

Жінку, яка під час рейсу Стамбул — Шанлиурфа невдало пожартувала, назвавши свою сестру «живою бомбою», засудили до 4 років і 2 місяців ув’язнення за «перешкоджання руху повітряного транспортного засобу».

За даними слідства, 9 лютого 2026 року на борту літака рейсу VF 3222, який готувався до вильоту з аеропорту Сабіха Гьокчен, між двома сестрами відбулася розмова, що переросла в інцидент із безпекою. Одна з них, звертаючись до бортпровідника, вказала на сестру та сказала: «Це жива бомба, не пускайте її в літак».

Після цієї заяви було негайно активовано всі необхідні протоколи безпеки. Пасажирів евакуювали, а літак перевірили правоохоронці на наявність вибухівки. Хоча жодної загрози не виявили, рейс затримали приблизно на три години, що спричинило незручності для багатьох пасажирів.

Обох сестер затримали. Під час допиту вони наполягали, що це був лише «жарт» і що жодних вибухових речовин із ними не було. Згодом жінок відпустили під зобов’язання, однак авіакомпанія внесла їх до «чорного списку» на один рік, заборонивши користуватися своїми послугами.

Оскільки йдеться про правопорушення, яке не потребує заяви потерпілих, прокуратура самостійно відкрила кримінальне провадження. В обвинувальному акті вимагалося покарання за статтею про «перешкоджання руху повітряного транспортного засобу».

Вирок оголосили вже на першому засіданні в Анатолійському суді Стамбула. Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченої становили загрозу для безпеки польоту, і призначив їй 4 роки і 2 місяці позбавлення волі. Якщо апеляційна інстанція залишить рішення без змін, жінка відбуватиме покарання у в’язниці.

Також повідомляється, що авіакомпанія готує цивільний позов проти неї з вимогою компенсувати матеріальні збитки, завдані затримкою рейсу та фінансовими втратами.

Нагадаємо, у польському аеропорту Гданська 49-річну жінку оштрафували та не пустили на рейс до Єгипту через невдалий жарт про бомбу в багажі. Попри те, що перевірка саперів нічого не виявила, екіпаж відмовив їй у посадці, а замість омріяної відпустки полька отримала протокол від прикордонників за перешкоджання роботі летовища.