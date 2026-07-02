Жінку та чоловіка привселюдно побили палицями через відео у TikTok

В Індонезії палицею побили пару через поцілунок / © pixabay.com

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В Індонезії жінку та чоловіка публічно побили палицями, оскільки вони поцілувались та опублікували відео у TikTok.

Про це пише dailymail.com.

Подія сталась в індонезійській провінції Ачех. Жінку побили батогом за «вчинення непристойних дій у прямому ефірі разом із чоловіком у соціальних мережах» відповідно до норм шаріату.

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Покарання було призначено після того, як її та її партнера звинуватили у поцілунку під час прямої трансляції в TikTok.

Під час покарання жінка стояла на колінах і кричала від болю, тоді як поліцейський шаріатської поліції в масці неодноразово опускав палицю на її спину.

Як зазначається, люди, які прийшли на площу, щоб поспостерігати за покаранням, закликали поліцію жорстокіше бити. Жінці за невинний жест присудили 21 удар. Під час побиття вона втратила свідомість.

Партнера жінки також побили батогом.

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Місцеві побачили поцілунки закоханих під час прямої трансляції у TikTok та звернулись до поліції. Ті провели розслідування та вирішили покарати чоловіка і жінку.

«Вони явно порушили ісламський шаріат», – сказав керівник шаріатської поліції міста Мухаммад Різал, додавши, що це був перший випадок у релігійно консервативній провінції, коли люди були покарані за порушення законів шаріату через соціальні мережі.

Акти фізичної близькості, такі як поцілунки, обійми чи дотики між чоловіками та жінками, які не є чоловіком та дружиною, заборонені в Ачеху, єдиній провінції в країні Південно-Східної Азії, де застосовується певний варіант ісламського закону.

Речник Amnesty International Indonesia Хаеріл Халім заявив, що покарання для пари було «жахливим актом дискримінації».

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Це непоодинокий випадок у цій провінці Індонезії. Там часто карають людей за інтимну близкість.

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