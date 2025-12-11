Жінку та її колишнього заарештували просто в літаку: що вони там робили

Літак / © pexels.com

53-річну Лізу Ріган затримали за лічені секунди після приземлення рейсу easyJet, яким вона поверталася з відпочинку. Правоохоронці чекали її просто в салоні літака та вивели у супроводі поліції до слідчого фургона.

Про це пише Daily Mail.

Слідство встановило, що Ріган та її 44-річний ексчоловік Філіп Джонс керували кафе у Суонсі, позиціонуючи себе як поважні члени громади. Водночас заклад використовували для відмивання коштів від продажу кокаїну дилерам, які розповсюджували наркотики у Суонсі та районі Амманфорда.

Під час обшуків детективи вилучили відео, де Джонс розрізає кілограм кокаїну. Обоє підозрюваних визнали провину — у поширенні кокаїну, зберіганні наркотиків з метою збуту та приховуванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

До справи був причетний і 54-річний дилер Трейсі Льюис, який закуповував великі партії кокаїну у Ріган та Джонса для власної мережі.

Суд засудив:

Лізу Ріган — до 7 років і 4 місяців ув’язнення;

Філіпа Джонса — до 6 років і 8 місяців;

Трейсі Льюиса — до 6 років позбавлення волі.

Сержант Люк Такер заявив: «Ліза Ріган, Філіп Джонс і Трейсі Льюис разом відповідальні за те, що наводнили наші громади значними обсягами наркотиків класів А і В. Вони вважали себе недоторканними, але помилилися. Тепер у них буде достатньо часу, щоб подумати про це під час тривалого ув’язнення. Їхня ізоляція зробила наші вулиці безпечнішими».

