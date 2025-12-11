ТСН у соціальних мережах

Жінку та її колишнього заарештували просто в літаку: що вони там робили

Жінку та її ексчоловіка викрили в організації наркобізнесу через звичайне кафе.

Літак

Літак / © pexels.com

53-річну Лізу Ріган затримали за лічені секунди після приземлення рейсу easyJet, яким вона поверталася з відпочинку. Правоохоронці чекали її просто в салоні літака та вивели у супроводі поліції до слідчого фургона.

Про це пише Daily Mail.

Слідство встановило, що Ріган та її 44-річний ексчоловік Філіп Джонс керували кафе у Суонсі, позиціонуючи себе як поважні члени громади. Водночас заклад використовували для відмивання коштів від продажу кокаїну дилерам, які розповсюджували наркотики у Суонсі та районі Амманфорда.

Під час обшуків детективи вилучили відео, де Джонс розрізає кілограм кокаїну. Обоє підозрюваних визнали провину — у поширенні кокаїну, зберіганні наркотиків з метою збуту та приховуванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

До справи був причетний і 54-річний дилер Трейсі Льюис, який закуповував великі партії кокаїну у Ріган та Джонса для власної мережі.

Суд засудив:

  • Лізу Ріган — до 7 років і 4 місяців ув’язнення;

  • Філіпа Джонса — до 6 років і 8 місяців;

  • Трейсі Льюиса — до 6 років позбавлення волі.

Сержант Люк Такер заявив: «Ліза Ріган, Філіп Джонс і Трейсі Льюис разом відповідальні за те, що наводнили наші громади значними обсягами наркотиків класів А і В. Вони вважали себе недоторканними, але помилилися. Тепер у них буде достатньо часу, щоб подумати про це під час тривалого ув’язнення. Їхня ізоляція зробила наші вулиці безпечнішими».

Нагадаємо, рейс зі США було повністю скасовано після того, як у пасажирки стався сильний напад діареї під час польоту. Жінка, повертаючись із Португалії, через гостру потребу в туалеті порушила правила та піднялася з місця, незважаючи на ввімкнене табло «пристебніть паски». Після приземлення у Ньюарку (Нью-Йорк) жінка провела у вбиральні близько 20 хв, а коли вийшла, дізналася, що наступний рейс цього літака скасовано. Для прибирання салону викликали спеціалістів у захисних костюмах.

