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У США жінку засудили до чотирьох років ув’язнення через смерть моделі OnlyFans Крістіни Аштен Гуркані, яку знали через її разючу схожість із зіркою реалітішоу Кім Кардашян.

Про це пише NBC Bay Area.

34-річна Гуркані померла у квітні 2023 року після того, як отримала незаконні ін’єкції силікону в сідниці. Процедуру провела Вівіан Гомес, яка, за даними слідства, не мала відповідної ліцензії на медичну діяльність.

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За інформацією прокурорів, ін’єкції силікону відбулися у готелі в місті Берлінгейм, штат Каліфорнія.

Перед процедурою Гуркані та її наречений зустрілися з Гомес, яка, як стверджують правоохоронці, займалася нелегальним косметологічним бізнесом.

Невдовзі після введення ін’єкцій Крістіна Аштен Гуркані почала погано почуватися. Її терміново доправили до лікарні, але врятувати жінку не вдалося. За даними прокуратури округу Сан-Матео, причиною смерті стали дихальна недостатність і тромбоемболія легеневої артерії.

Крістіна Аштен Гуркані / © Instagram

Гомес, яка проживала у Флориді, прилетіла до Каліфорнії для проведення процедури, а після неї повернулася до свого штату. Пізніше її заарештували за ордером, виданим в окрузі Сан-Матео.

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15 червня суд визнав Вівіан Гомес винною та призначив їй чотири роки ув’язнення за смерть Гуркані.

У березні окружний прокурор округу Сан-Матео повідомив у соцмережі X, що 53-річну Гомес визнали винною у тяжкому злочині — ненавмисному вбивстві, а також у незаконній медичній практиці без ліцензії.

«Вівіан Гомес (53) визнана винною у тяжкому злочині — ненавмисному вбивстві та занятті медичною практикою без ліцензії. 23 квітня вона прилетіла до аеропорту Сан-Франциско та зробила потерпілій ін’єкції в сідничні м’язи в готелі», — йшлося у повідомленні. «Потерпілій одразу стало зле, вона померла внаслідок дихальної недостатності», — додали у прокуратурі.

Вівіан Гомес

Гомес не планує оскаржувати вирок.

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Що відомо про ін’єкції силікону в сідниці

Силіконові ін’єкції в сідниці передбачають введення речовини безпосередньо у тканини для зміни форми або об’єму. Однак Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) не схвалює використання силікону для косметичних ін’єкцій у сідниці.

Фахівці попереджають, що такі процедури часто проводять люди без медичної освіти або ліцензії, а також у непристосованих умовах, що значно підвищує ризик небезпечних наслідків.

Серед можливих ускладнень — інфекції, деформація тканин, утворення гранульом, коли матеріали потрапляють до різних частин організму.

Медики також зазначають, що силікон чи інші речовини можуть потрапити до кровоносних судин. У такому випадку вони здатні переміститися до серця або легень і спричинити небезпечні для життя стани.

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У деяких випадках після подібних процедур фіксували навіть інсульти та смерті.

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