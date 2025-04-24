Жінку засудили за вбивство чоловіка після того, як папуга повторив "останні слова" жертви

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Жінка, яка вбила свого чоловіка, застреливши його, не усвідомлювала, що залишає після себе свідка у вигляді домашнього папуги.

2015 року Гленна Дурам застрелила свого чоловіка Мартіна в їхньому будинку в штаті Мічиган, США, вистріливши в нього п’ять разів, а потім спробувала направити пістолет на себе, пише LADbible.

Коли прибула поліція, вона застала Гленну живою. Жінка стверджувала, що не знає, хто в них стріляв, і слідчі спочатку подумали, що це було подвійне вбивство, оскільки жінка дістала вогнепальне поранення в голову.

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Однак їхній домашній папуга Бад постійно повторював слова «не стріляй, не стріляй, бл*ть» голосом Мартіна, і сім’я чоловіка вирішила, що в словах птаха щось було.

Бад / Фото: WOOD TV8/ABC

Подальше розслідування виявило серію передсмертних записок, написаних Гленною своїй родині, а також те, що пара перебувала у фінансовій скруті через проблеми з азартними іграми.

Виявилося, що їхні борги були настільки великими, що їм загрожувала втрата будинку, і слідство схилилося до думки, що стріляла саме Гленна.

Гленна і Мартін

Слова папуги і його крики «не стріляй» допомогли переконати родину Мартіна, що в цій справі було більше, ніж здавалося на перший погляд.

Гленна стверджувала, що не пам’ятає, що сталося в день стрілянини, але наполягала, що не вбивала свого чоловіка.

Однак жінку зрештою судили за звинуваченням у вбивстві, хоча папузі не дозволили виступити головним свідком. Хоча сім’я Мартіна вважала, що в словах папуги щось було, і прокурори спочатку розглядали ідею зробити щось зі словами птаха, було вирішено не використовувати його крики як свідчення.

Папуга, який виголошував те, що могло бути останніми словами Мартіна, в результаті був відхилений як доказ, поприте, що сім’я Дурама записала відео, на якому папуга розмовляє.

Цілком зрозуміло, що прокурори вирішили, що викликати птаха як свідка — це дещо за межею смішного, і доля судового процесу не повинна залежати від базікання птаха. Крім того, змусити його вимовляти певні фрази і бути впевненим, що птах розуміє, що він говорить, було б практично неможливо.

Зрештою, попри те, що папуга не використовувався в судовому процесі, присяжні після обговорення винесли обвинувальний вердикт, і Гленна Дурам була засуджена до довічного ув’язнення.

Гленна Дурам / Фото: Michigan Department of Corrections

Що стосується того, що сталося з Бадом, то його забрала до себе і подарувала йому новий дім колишня дружина Мартіна Крістіна Келлер.

Нагадаємо, 90-річна жінка забила до смерті каструлею найкращу подружку через морозиво.