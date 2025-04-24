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Жінку засудили за вбивство чоловіка після того, як папуга повторив "останні слова" жертви
Дружина вбитого намагалася накласти на себе руки, але вижила.
Жінка, яка вбила свого чоловіка, застреливши його, не усвідомлювала, що залишає після себе свідка у вигляді домашнього папуги.
2015 року Гленна Дурам застрелила свого чоловіка Мартіна в їхньому будинку в штаті Мічиган, США, вистріливши в нього п’ять разів, а потім спробувала направити пістолет на себе, пише LADbible.
Коли прибула поліція, вона застала Гленну живою. Жінка стверджувала, що не знає, хто в них стріляв, і слідчі спочатку подумали, що це було подвійне вбивство, оскільки жінка дістала вогнепальне поранення в голову.
Однак їхній домашній папуга Бад постійно повторював слова «не стріляй, не стріляй, бл*ть» голосом Мартіна, і сім’я чоловіка вирішила, що в словах птаха щось було.
Подальше розслідування виявило серію передсмертних записок, написаних Гленною своїй родині, а також те, що пара перебувала у фінансовій скруті через проблеми з азартними іграми.
Виявилося, що їхні борги були настільки великими, що їм загрожувала втрата будинку, і слідство схилилося до думки, що стріляла саме Гленна.
Слова папуги і його крики «не стріляй» допомогли переконати родину Мартіна, що в цій справі було більше, ніж здавалося на перший погляд.
Гленна стверджувала, що не пам’ятає, що сталося в день стрілянини, але наполягала, що не вбивала свого чоловіка.
Однак жінку зрештою судили за звинуваченням у вбивстві, хоча папузі не дозволили виступити головним свідком. Хоча сім’я Мартіна вважала, що в словах папуги щось було, і прокурори спочатку розглядали ідею зробити щось зі словами птаха, було вирішено не використовувати його крики як свідчення.
Папуга, який виголошував те, що могло бути останніми словами Мартіна, в результаті був відхилений як доказ, поприте, що сім’я Дурама записала відео, на якому папуга розмовляє.
Цілком зрозуміло, що прокурори вирішили, що викликати птаха як свідка — це дещо за межею смішного, і доля судового процесу не повинна залежати від базікання птаха. Крім того, змусити його вимовляти певні фрази і бути впевненим, що птах розуміє, що він говорить, було б практично неможливо.
Зрештою, попри те, що папуга не використовувався в судовому процесі, присяжні після обговорення винесли обвинувальний вердикт, і Гленна Дурам була засуджена до довічного ув’язнення.
Що стосується того, що сталося з Бадом, то його забрала до себе і подарувала йому новий дім колишня дружина Мартіна Крістіна Келлер.
Нагадаємо, 90-річна жінка забила до смерті каструлею найкращу подружку через морозиво.