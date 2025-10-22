Жінку злякав шум о 5 ранку: камера показала, хто влаштував безлад у будинку

Кішкам подобається грати з пакетами

Одного ранку в США жінка прокинулась від гучного шуму о 5 ранку і подумала, що це пограбування. Але, перевіривши запис із камери спостереження, зрозуміла свою комічну помилку.

Відео, яке зафіксувало пухнастих бешкетниць, вона опублікувала в TikTok.

Ролик швидко став вірусним, зібравши понад 7 мільйонів переглядів та майже мільйон лайків.

Хаос, спричинений котами

Відео, опубліковане в акаунті LunaLoo, розкрило, що причиною гучного шуму були не злодії, а її дві кішки. На кадрах видно, як одна кішка, застрягши головою в поліетиленовому пакеті, бігає по кімнаті колами, врізаючись у меблі та ледь не збиваючи декор. Інша кішка спочатку спостерігала за цим хаосом із дивана, а потім приєдналася до «ігор».

Власниця, сміливо увійшла у вітальню, коли зрозуміла, що вдома немає нікого стороннього. Вона знайшла одну кішку на дивані, а іншу — все ще в полоні пакета. Після того як жінка зняла пакет, її улюблениця одразу ж пішла геть, ніби нічого й не сталося.

У коментарях під відео користувачі TikTok активно ділилися своїми враженнями: «Присягаюся, коти мають НАЙГІРШИЙ інстинкт самозбереження у НАЙГІРШИЙ можливий час», — написав один користувач. Інший жартома підсумував: «Тепер, коли ти нарешті прокинулася… час для сніданку №1».

Чому коти активні вдосвіта

Така нічна активність котів не є рідкістю. Як пише Newsweek, котячі є сутінковими тваринами (крепускулярними) — вони найбільш активні на світанку та в сутінках. Цей інстинкт зберігся від їхніх предків, які використовували цей час для полювання в дикій природі.

Щоб зменшити нічну активність домашнього улюбленця, експерти радять власникам дотримуватися кількох правил:

Встановити послідовний розпорядок дня .

Активно грати з кішками ввечері .

Годувати котів найбільшою порцією їжі безпосередньо перед сном .

Уникати годування одразу після пробудження власника вранці.

Прибирати всі іграшки перед сном, щоб уникнути самостійних нічних «розваг».

