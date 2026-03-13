Жінку звільнили після 114 днів лікарняного: на чий бік стала комісія

Лікарняний / © pexels.com

В Австралії Комісія з питань справедливої праці підтримала роботодавця у справі про звільнення працівниці, яка за рік перебувала на лікарняному 114 днів через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомило видання Unilad.

Йдеться про Джоді Дауніс — співробітницю поромної служби Brisbane CityCat, що належить компанії Kelsian Group. Жінка кілька років працювала операторкою служби обслуговування клієнтів на річкових поромах у Брісбені. У липні минулого року її звільнили після того, як керівництво дійшло висновку, що через тривалі захворювання вона більше не може стабільно виконувати свої обов’язки.

Проблеми зі здоров’ям у Дауніс загострилися у квітні 2024 року — у неї діагностували тромбоз глибоких вен із повторними утвореннями тромбів, що спричиняли запалення та постійний біль. У листопаді їй рекомендували операцію, однак страхова компанія відмовилася покривати витрати, і жінку внесли до списку очікування.

У квітні 2025 року Дауніс знову госпіталізували через тромбоз. Після спроби повернутися до роботи вона відпрацювала лише дві зміни — біль не дозволив їй продовжувати виконувати обов’язки. За її словами, судинний хірург і гематолог порадили утриматися від роботи щонайменше три місяці.

У червні вона пройшла незалежне медичне обстеження. Однак висновки лікарів сторони трактували по-різному. Працівниця та Морський союз Австралії наполягали, що після операції вона зможе повернутися до роботи. Натомість компанія вважала, що медичний звіт свідчить про її неспроможність виконувати ключові функції посади.

Комісія з питань справедливої праці стала на бік роботодавця. Комісар Кріс Сімпсон зазначив, що наданий у червні медичний звіт не є достатнім доказом того, що працівниця зможе найближчим часом повноцінно повернутися до своїх обов’язків. За його словами, зібрані докази не підтверджують такого висновку. Таким чином, рішення про звільнення залишилося чинним.

