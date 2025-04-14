Жінку звільнили за те, що 6 разів пішла з роботи на хвилину раніше: вона виграла у суді

Начальник кричить на підлеглу / © Freepik

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Трудовий позов жінки з південного Китаю, яку роботодавець звільнив за те, що вона шість разів йшла з роботи на хвилину раніше, спричинив бурхливу дискусію про жорстких босів у соціальних медіа.

Як пише SCMP, працівниця на прізвище Ван подала до суду на компанію, розташовану в Гуанчжоу, провінція Гуандун, на початку цього року.

Місцевий суд нещодавно постановив, що її колишній роботодавець, ім’я якого не розголошується, звільнив її незаконно і повинен виплатити їй компенсацію, сума якої невідома.

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Ван сказала, що вона пропрацювала в компанії три роки і мала «досить хороші показники».

Наприкінці минулого року їй зателефонував менеджер з персоналу і повідомив, що записи з камер спостереження показують, що вона залишала свій робочий стіл на хвилину раніше встановленого часу протягом шести днів протягом одного місяця року.

Ван подала скаргу до місцевого органу з питань трудових прав і подала до суду на компанію.

Суд постановив, що, попри те, що Ван закінчувала роботу на хвилину раніше, ніж передбачено робочим графіком, не було підстав вважати, що вона «йшла раніше».

Компанія не винесла їй попередження і не закликала її виправити свою поведінку. Суд вирішив, що роботодавець не мав права звільняти її раптово.

У вироку зазначено, що звільнення Ван було незаконним, оскільки воно не мало доказів і не було обґрунтованим.

Історії про суворі правила на робочому місці часто стають трендом у соціальних мережах у Китаї. Так, у січні одна китайська компанія потрапила у скандал за встановлення камер спостереження у вбиральні, щоб побачити, хто з працівників витрачає занадто багато часу на перерви в туалеті, і розмістити порушників на «стіні ганьби».