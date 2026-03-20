Цікaвинки
307
2 хв

Жінки, будьте обережні: ці квіти в домі приносять самотність і нещастя

Кімнатні рослини роблять оселю красивою та затишною, але не всі квіти приносять лише радість.

Тетяна Мележик
Народні повір’я попереджають: деякі рослини можуть притягувати самотність, сварки і навіть зруйнувати особисте життя жінки. Перевірте, чи не росте у вашому домі щось небезпечне.

Фікус

Великий зелений красень, який прикрашає будь-який інтер’єр, може стати джерелом проблем. За народними прикметами, фікус нібито приносить самотність і конфлікти у стосунки, а в деяких випадках навіть розриви кохання.

Плющ

Елегантна ліана на підвіконні виглядає чудово, але її енергетика вважається важкою. Повір’я кажуть, що плющ здатний «виганяти» чоловіків із дому, порушуючи гармонію в сім’ї.

Золота ліана (Сциндапсус)

Строкате листя цієї рослини притягує погляди, але, за повір’ями, забирає чоловічу енергію з дому. Довгі стебла символізують тривалу самотність жінки — не ставте сциндапсус у спальню або біля сімейних фотографій.

Сансевієрія

Невибаглива «щучий хвіст» на перший погляд безпечна, але старі прикмети кажуть: рослина накопичує негативну енергію, провокує сварки і охолоджує почуття у сім’ї.

Діффенбахія

Тропічна красуня з великим строкатим листям. За прикметами, вона послаблює чоловічу енергію, створює напружену атмосферу в домі і навіть небезпечна для дітей та домашніх тварин.

Хойя

Рослина з квітами, схожими на воскові прикраси, в народі отримала репутацію небезпечної. Кажуть, хойя приносить біди і навіть смерть, тому вона точно не для гармонійного дому.

Японська горобина (Ардизія)

Декоративний кущ із яскравими червоними ягодами, який у народі називають «деревом вдів». Вважається, що ардизія приносить сум, самотність і негативну енергетику жінкам, які тримають її вдома.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

