Чому жінки частіше обирають "поганих хлопців": наукове дослідження

Нові наукові дані зруйнували старий романтичний міф: «хороші хлопці» програють у коханні. Дослідження вчених зі Швеції показало, що жінки частіше віддають перевагу «поганим хлопцям» — упевненим, наполегливим і навіть дещо самозакоханим, тоді як доброзичливі та надто поступливі чоловіки рідше перебувають у стосунках.

Daily Mail

Популярні романтичні комедії на кшталт «Коли Гаррі зустрів Саллі» чи «Щоденник Бріджит Джонс» десятиліттями навіювали, що щирий і добрий чоловік зрештою підкорить серце жінки. Однак, як показало нове дослідження шведських науковців, у реальному житті усе навпаки — саме «погані хлопці» мають більше шансів на успішні стосунки.

Команда психологів з Університету Умео з’ясувала, що чоловіки з рисами поступливості та доброзичливості значно рідше мають партнерку. Натомість упевнені, екстравертні й рішучі чоловіки — типові «погані хлопці» — користуються більшим успіхом у жінок.

Автор дослідження, професор Філіп Форс Конноллі, пояснив: «Чоловіки з більшою поступливістю рідше мають постійного партнера. Водночас наполегливі й відкриті чоловіки отримують більше позитивних реакцій від жінок».

Від Голлівуду до реальності

Поп-культура десятиліттями створювала два класичні образи:

«Поганий хлопець» — харизматичний альфа, упевнений у собі, зухвалий і часто схильний до маніпуляцій чи навіть обману.

«Хороший хлопець» — добрий, чесний, уважний і турботливий, який завжди готовий допомогти, але нерідко залишається лише другом.

На екранах ми бачимо Тома Генкса у «Безсонні в Сіетлі», Г’ю Ґранта у «Чотирьох весіллях і похороні» або Коліна Ферта у «Щоденнику Бріджит Джонс» як втілення доброти. Проте глядачів часто більше приваблюють «погані хлопці» — Джеймі Дорнан у «50 відтінків сірого» чи Ед Вествік у «Пліткарці».

Дослідники вирішили перевірити цей феномен емпірично.

У дослідженні взяли участь 3 800 дорослих із Швеції, Данії та Австралії. Їм запропонували пройти тести, що оцінюють рівень «великої п’ятірки» особистісних рис: відкритості, сумлінності, екстраверсії, поступливості та нейротизму. Також учасників запитали про їхній сімейний стан і рівень задоволення стосунками.

Результати показали чітку закономірність

Чим більш поступливим і емпатійним є чоловік, тим менше шансів, що він перебуває у стосунках.

Натомість екстраверти з рисами впевненості та домінантності мають значно більше шансів знайти пару.

Чоловіки з високим рівнем нейротизму також рідше мають партнерку, хоча ця риса може виявлятися і у «поганих», і у «хороших» хлопців.

Цікаво, що для жінок результати виявилися іншими: рівень поступливості не впливав на наявність стосунків, а от жінки з вищим рівнем емоційної нестабільності мали дещо більшу ймовірність бути у парі.

Добрі риси не зникають — але з’являються пізніше

Попри суперечливі висновки, науковці не радять чоловікам відмовлятися від доброти. Як підкреслює співавтор дослідження, доцент Мікаель Гуссен: «Поступливість — не вада. Навпаки, вона позитивно впливає на задоволення стосунками в обох партнерів. Просто ці якості більше допомагають утримати стосунки, ніж почати їх».

Іншими словами, харизма та впевненість привертають увагу, але емпатія й щирість допомагають зберегти почуття надовго.

Автори зазначають, що дослідження охоплювало лише близько чотирьох тисяч людей із трьох країн, тому культурні відмінності можуть суттєво впливати на результати.

Професор Конноллі підкреслив: «Ми досліджували загальні закономірності, а не конкретні історії. Жодна людина не визначається лише своїм типом характеру».

Цікаво, що попередні дослідження вже показували: надмірна доброзичливість часто корелює з фінансовими труднощами, що ще раз підтверджує відоме прислів’я — «Хороші хлопці фінішують останні».

Хоча фільми і продовжують розповідати історії про перемогу щирих героїв, життя доводить: жінок більше приваблює не лагідність, а сила, упевненість і загадковість. Але коли «поганий хлопець» нарешті закохується по-справжньому — саме «хороші» риси допомагають йому зберегти це почуття.

