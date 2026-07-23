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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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258
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Жінки цієї країни можуть жити понад 90 років: що показав прогноз учених

Жінки Південної Кореї можуть першими у світі подолати межу 90 років очікуваної тривалості життя. Вчені прогнозують, що це може статися вже до 2030 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Кореянка

Кореянка / © Freepik

До 2030 року жінки Південної Кореї можуть стати першою популяцією в зафіксованій історії, чия очікувана тривалість життя при народженні перевищить 90 років.

Про це йдеться в матеріалі Space Daily.

Водночас науковці наголошували, що йдеться не про гарантований результат, а про статистичну модель. Із ймовірністю 90% тривалість життя південнокорейських жінок мала перевищити 86,7 року.

Для розрахунків дослідники об’єднали 21 модель прогнозування смертності. На початку століття межу у 90 років багато демографів вважали майже недосяжною.

Високі показники Південної Кореї пов’язують із широким доступом до медицини, низьким рівнем куріння серед жінок, контролем серцево-судинних захворювань, якісним харчуванням та відносно низьким рівнем ожиріння.

2023 року очікувана тривалість життя жінок у країні становила приблизно 86–87 років. Щоб досягти 90 років до 2030-го, показник має продовжувати зростати достатньо швидкими темпами.

Водночас Південна Корея має один із найнижчих у світі рівнів народжуваності. Тому збільшення тривалості життя означатиме не лише демографічний рекорд, а й додаткове навантаження на медичну, пенсійну та соціальну системи.

Чи справдиться прогноз, стане відомо після появи фактичних даних за 2030 рік. Поки показник у 90 років варто сприймати як імовірний сценарій, а не як доконаний факт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
258
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