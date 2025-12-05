Жіночі пуки пахнуть гірше, ніж чоловічі: наука підтверджує і пояснює чому

Гази / © Credits

У середньому кожна людина пускає гази до двох десятків разів на день — але їхній запах може суттєво відрізнятися. І, як показують дослідження, жіночі пуки зазвичай мають різкіший аромат, ніж чоловічі. Та попри це, у цього явища є наукове пояснення і навіть несподівана користь для здоров’я.

Про це пише New York Post.

Усе почалося ще 1998 року, коли гастроентеролог Майкл Левітт — відомий у наукових колах як «король пукання» — вирішив дослідити, які саме гази відповідають за характерний запах метеоризму. Для експерименту він запросив 16 здорових добровольців і запропонував їм прикріпити спеціальні мішки для збирання газів, поєднані з ректальною трубкою. Після порції квасолі пінто і проносного дослідники отримали достатньо матеріалу для аналізу.

Газохроматографія показала: головні «винуватці» неприємного запаху — це сірковмісні сполуки, зокрема сірководень, відомий ароматом «тухлих яєць». І хоча чоловіки зазвичай виробляють більший об’єм газів, саме жіночі зразки містили значно вищу концентрацію сірководню. Незалежні судді, які оцінювали запах, також визнали, що жіночі пуки пахнуть інтенсивніше.

Цікаво, що жінки зазвичай більше соромляться теми пукання. Дослідження 2005 року з’ясувало: гетеросексуальні чоловіки найбільш спокійно ставляться до можливого запаху, тоді як жінки — найбільш збентежені.

Але є і хороша новина: сірководень у малих концентраціях може бути корисним. Ця речовина бере участь у важливому процесі сульфгідратації, який допомагає клітинам мозку взаємодіяти. З віком рівень сульфгідратації падає, і особливо різко — у людей з хворобою Альцгеймера.

2021 року вчені з Johns Hopkins провели експеримент на мишах із моделлю Альцгеймера: тваринам вводили сполуку NaGYY, що містить сірководень. Уже через 12 тижнів миші показали на 50% кращі результати у поведінкових і моторних тестах, ніж ті, що не отримували лікування.

Ці результати свідчать: деякі прояви хвороби Альцгеймера можна частково повернути назад за допомогою сірководню — хоча поки що невідомо, чи працюватиме це на людях.

Іншими словами, той різкий запах, який так соромлять жінки, може виявитися маленьким побічним ефектом механізму, що підтримує здоров’я мозку.

