У Великій Британії мамі з рідкісним захворюванням довелося ампутувати ногу, щоб отримати посвідчення водія і довести, що лікарі помилялися, коли сказали, що вона ніколи не сяде за кермо.

Про це пише Need To Know.

Емі Паттерсон перенесла 30 операцій за останні роки.

39-річна жінка народилася з гемігіпертрофією, через яку один бік тіла стає більшим за інший.

На шляху до здоров’я Емі пройшла багато перешкод, але однією з найважчих була звістка про те, що вона ніколи не зможе керувати автомобілем. Домогосподарці також доводилося боротися з постійним болем, важкими кістковими інфекціями та тижнями бути прикутою до ліжка.

Коли лікарі порекомендували їй ампутацію, вона занепокоїлася, чи не зашкодить це її шансам стати кваліфікованою водійкою. Але Емі відмовилася змиритися з поразкою.

Вона переборола страх втратити ногу і з честю пройшла своє випробування.

Емі Паттерсон / © Jam Press

Мама нарешті здобула незалежність, якої завжди прагнула, і може відвезти своїх синів до школи.

«Все, чого я хотіла — це сісти за кермо і поїхати, щоб мене ніщо не стримувало, — розповіла Емі, яка живе на північному сході Англії, в інтерв’ю. — Раніше я була прикута до ліжка і змушена була користуватися колісним кріслом. Кісткові інфекції були нестерпними і я відчувала виснажливий біль щоразу, коли намагалася ходити. Я не могла втриматися на роботі і не змогла закінчити школу, тому що мені було дуже боляче. Без машини мені доводилося тягнути себе за допомогою ходунків, щоб відвезти хлопців до школи, а потім знову шкутильгати додому. Я прагнула бути незалежнішою. Але отримання прав означало не лише свободу — це повністю змінило б якість мого життя. Я не була впевнена, що ампутація ноги допоможе мені отримати права. Але я відмовилася піддаватися цьому негативному мисленню. Водночас мій лікар попередив мене, що я не можу робити подальші операції, оскільки наступна інфекція, найімовірніше, пошириться в моєму кровотоці. І коли це сталося, у мене не було іншого вибору, окрім як ампутувати ногу, інакше моє життя висіло б на волосині. Я була спустошена. Але попри розбите серце, я стала ще рішучішою в тому, що це дасть мені принаймні одну позитивну зміну: без постійного болю я зможу скласти іспит з водіння».

Емі Паттерсон / © Jam Press

Після операції Емі три місяці перебувала на відновленні, перш ніж навчилася ходити з протезом. Але щойно лікарі виписали її, вона почала брати уроки водіння. Через чотири місяці вона склала іспит.

Емі сказала: «Мені поставили протез, я купила собі Kia з автоматичною коробкою передач і здала з першого разу. Жодними словами не можна описати, як я була схвильована».

Емі склала іспит із першої спроби / © Jam Press

Але нове життя Емі не зупиняється за кермом. Вона також мріє знову бігати зі своїми синами. Саме з цієї причини мама зібрала 530 фунтів стерлінгів (28 679 гривень) з 4 000 фунтів (216 445 гривень) на GoFundMe, щоб придбати спортивну ногу.

Вона сподівається, що її історія підвищить обізнаність і заохотить інших людей з хронічним болем встановити власні межі та не слухати людей, які кажуть, що вони «не можуть» чогось зробити.

Емі додала: «Я сподіваюся, що поділившись своєю боротьбою, я допоможу хоча б одній людині. Я ніколи не думала, що зможу керувати автомобілем — але подивіться на мене зараз. Мені подобається сідати за кермо і мати свободу просто рухатися, на відміну від того, коли я була дитиною. Коли мене збивають з ніг, я просто продовжую підніматися. Мене не зупинити», — додала вона.

Емі Паттерсон / © Jam Press

