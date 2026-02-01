Зіпсував похорон тітки: чоловік несподівано потрапив у скандальну ситуацію

Похорон. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Реклама

Американець приїхав на похорон тітки і несподівано став об’єктом скандальних звинувачень від своєї родички. Донька покійної звинуватила його, що він передчасно пішов із траурної церемонії, а слідом за ним пішла половина присутніх.

Про цей випадок він написав в соцмережі Reddit.

За його словами, у залі для прощання донька покійної на ім’я Сью спершу різко попросила його не розмовляти з кузеном під час жалобної церемонії.

Реклама

Після цього він деякий час разом з усіма присутніми мовчки сидів та дивився на екран, де показували відео з життя померлої.

Оскільки чоловік мав нагальні справи, він покинув залу на 15 хвилин швидше, ніж інші родичі. І це стало ще однією причиною для звинувачень від Сью. Вона заявила, що він буцімто вивів за собою половину присутніх, чим зіпсував похорон.

Згодом чоловік здогадався, що причиною такої реакції від його двоюрідної сестри була своєрідна заздрість. Він згадав, що на похорон до його батька, якого шанували не тільки родичі, але й сусіди та знайомі, прийшло значно більше людей, ніж до його тітки.

«Думаю, якщо наступного разу запросять кудись на церемонію, то скажу, що на цьому все, нікуди не піду», — підсумував чоловік.

Реклама

У коментарях автора допису переважно підтримували, зауваживши, що присутні на траурній церемонії можуть виходити, коли заманеться, після того, як віддадуть шану померлій.

«Я жодного разу не був на такому заході, де не можна було б розмовляти. Це абсурд. І ніхто не сидить там від початку до кінця! Люди заходять, віддають шану, тихо спілкуються й ідуть, коли готові», — написав один з коментаторів.

«Це ж не так, що ти виліз на стілець і оголосив: „Це все нудьга! Усі — до мене додому“, — пожартував інший.

Нагадаємо, родина з індійського міста Індор пережила справжнє диво: 70-річний Маханлал Ваїд, якого вже вважали мертвим, раптово почав дихати просто під час підготовки до власного похорону.