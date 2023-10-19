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Зіпсував посиденьки: ведмідь завітав на барбекю, з'їв усе м'ясо і випив колу – відео

Зіпсував посиденьки: ведмідь завітав на барбекю, з'їв усе м'ясо і випив колу – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
908
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1 хв
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Зіпсував посиденьки: ведмідь завітав на барбекю, з'їв усе м'ясо і випив колу – відео

Ведмідь з'їв вечерю американців / Фото: скриншот з відео

Його компаньйон від ласощів утримався.

Барбекю в Теннессі, США, передчасно закінчилося, коли ведмідь без запрошення вдерся на вечірку.

Користувач TikTok melmell7197 розмістив відео, де видно, як хижак разом із товаришем прийшов на задній двір його будинку в Гатлінбурзі.

Тварина підняла кришку гриля і з'їла усе м'ясо, що готувалося всередині. Потім він запив їжу дієтичною колою, перекинувши банку.

Тим часом його компаньйон обнюхував місцевість навколо та не втручався. Не проганяли ласуна і господарі.

@melmelll7197 Damn bears ate our dinner tonight #bearweek #gatlinburgtennessee ♬ Paint The Town Red - Doja Cat

Юзер прокоментував: "Чорт, сьогодні ввечері ведмідь з'їв нашу вечерю".

Нагадаємо, минулого тижня у Канаді ведмідь зайшов на заправку та вкрав мармеладних ведмедиків. Його зафіксувала камера відеоспостереження.

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Дата публікації
Перегляди
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