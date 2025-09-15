Зірка фільмів для дорослих назвала найгірші помилки "всіх чоловіків" у ліжку

Реклама

Зірка фільмів для дорослих Алікс Лінкс підняла завісу над найбільшими помилками, які "всі чоловіки" роблять у сексі.

Про це вона розповіла IGV.

Лінкс понад 10 років працює в індустрії для дорослих, заробивши свою популярність у цьому секторі завдяки роботі на OnlyFans та гарячим студійним зніманням.

Як повідомляється, вона заробляє колосальні п'ятизначні суми на місяць, створюючи контент на замовлення, від інтимного до химерного, наприклад, стрибання на повітряних кульках або купання у ванні, наповненій желе.

Лінкс також не соромиться розкривати деякі секрети індустрії та ділитися своїми думками про секс.

Зірка розповіла про три найпоширеніші помилки, яких припускаються чоловіки, коли займаються сексом.

Вона каже, що на першому місці у списку – відмова від пристрасних моментів.

"Пропуск прелюдії – це помилка номер один, яку роблять чоловіки в ліжку", - сказав Лінкс в інтерв'ю. "Поспішають і кидаються одразу до справи. Пропустити поцілунки і просто зірвати з тебе одяг – іноді це може бути гаряче, але рідко. Типу, давай, ти справді збираєшся зробити це негайно?".

Лінкс стверджує, що жінкам часто потрібен певний час, щоб збудитися і бути готовими до гри.

"Жінок потрібно розігріти", - пояснила вона. "Це як діджейський сет, ти маєш розігріти натовп перед тим, як випустити трек. Чоловіки пропускають прелюдію, і вони повинні усвідомити, що це має величезне значення. Я знаю, що хлопцям набагато легше отримати оргазм, але ми влаштовані зовсім інакше. Нам потрібен час, а тобі потрібно не поспішати".

Алікс Лінкс / Фото: instagram.com/thealixlynx

Її друга порада стосується особистої гігієни та миття, хоча вона визнає, що грубий недогляд, на щастя, не такий поширений.

"Недоглянутість і нечистота – це друга найбільша помилка, яку роблять чоловіки", - каже Лінкс. "Їм просто бракує самосвідомості. Це не дуже поширене явище, але я його помічала. Наприклад, чи ти взагалі дбаєш про себе? Доглядаєш за собою? Ти просто пускаєш все на самоплив і навіть не думаєш про це? Серйозно, чувак – прийми клятий душ. Якщо ти щойно повернувся з тренажерного залу, помий свої яйця".

Насамкінець, вона сказала, що чоловіки часто роблять помилку, вважаючи, що у всіх жінок все працює однаково.

"Я думаю, що діяти на автопілоті і не витрачати час на те, щоб зрозуміти, що працює, а що ні, - це величезне "ні-ні". Просто припускати, що це спрацює, бо спрацювало минулого разу. Всі жінки різні, розумієте? Ви повинні говорити і ви повинні спілкуватися", - підсумувала Лінкс.

