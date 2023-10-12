Зірка Instagram побив незвичайний рекорд, натягнувши нижню губу на ніс – відео

Він утримував це положення протягом 1 хвилини та 2 секунди.

Мешканець Нового Орлеана Джованте Картер, він же HolyGxD в Instagram, продемонстрував свій фірмовий трюк, натягнувши нижню губу на ніс, та потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на офіційному сайті.

"Виконуючи цей трюк з обличчям, ви не можете дихати", - сказав суддя Марко Фрігатті. "По суті, вам потрібно затримати дихання, а також всі задіяні м'язи дуже втомлюються".

22-річному Картеру вдалося протриматися 1 хвилину та 2 секунди, побивши рекорд у 53 секунди, встановлений китайцем Шуцюань Таном 2012 року.

Блогер сказав, що дізнався про свій талант робити незвичайний вираз обличчя, коли навчався у третьому класі.

"Я обідав, і мій однокласник сказав мені, що коли я їм, все моє обличчя зникає", - пригадав він. "Він попросив мене жувати без їжі, і я жував, і робив це з обличчям! Очевидно, всі сміялися, а мій вчитель збожеволів".

Нагадаємо, чоловік проплив у величезному гарбузі понад 60 км. Він подолав відстань за 11 годин.

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