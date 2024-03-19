Зірка Мережі встановив рекорд, запаливши сірники вантузами на грудях – фото, відео

Також він спробував здобути ще один титул.

Японський артист Казухіса Уекуса, який здобув величезну кількість прихильників завдяки своїм виступам на телевізійних шоу, додав до своєї колекції ще один унікальний рекорд.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Так, чоловік вперше встановив рекорд за кількістю сірників, запалених за допомогою прикріплених до тіла вантузів за одну хвилину – 73 штуки.

Топлес, з вантузом, присмоктаним до кожного із сосків, він вимахував тулубом туди-сюди, щоб підпалити сірники, які були приклеєні до столу. Коли вони спалахували один за одним, він пересувався по черзі на колінах, повторюючи процес, поки не закінчувався його час.

На цьому зірка соціальних мереж не зупинився і повернувся на сцену, щоб спробувати здобути ще один титул.

Одягнений у шорти з леопардовим принтом, Казухіса обережно поставив п'ять склянок одна на одну, розділивши їх папірцями. Кожен папірець був прикріплений до шматка стрічки, яка іншим кінцем була прикріплена до країв диска.

Казухіса Уекуса / Фото: guinnessworldrecords.com

Спустивши шорти, щоб відкрити під ними пару щільних чорних боксерів, виконавець приголомшив живу аудиторію, затиснувши диск між сідницями. Обертаючись у швидкому розмашистому русі, він плавно відтягнув папір убік, від чого склянки ідеально впали у стопку.

Ця дія принесла йому рекорд за найбільшу кількість папірців, витягнутих зі стопки стаканів за допомогою тіла – 5.

Казухіса Уекуса / Фото: guinnessworldrecords.com

Можливо, Казухіса був одягнений дуже бідно для участі в шоу, але насправді це набагато більше одягу, ніж він зазвичай носить. Для участі в шоу Britain’s Got Talent 2018 року він опинився повністю голим, балансуючи чашками та блюдцями на шовковому простирадлі, покладеному на його тіло, а потім відкинув простирадло, залишивши чашки, щоб приховати свою гідність.

Інші рекорди Казухіси:

Найбільша кількість предметів, одночасно витягнутих з-під скляних пляшок за допомогою лінійки (без рук) – 6

Найбільша кількість обручів, пройдених м'ячем для настільного тенісу, піднятим за допомогою фена, затиснутого між ногами, за одну хвилину – 11

Найвище подвійне перетягування полотна вежі Дженга з тілом – 78 см

Найшвидший час вилучення 20 фішок казино під скляною пляшкою (без рук) - 9,63 секунди

Найдовше балансування келиха вина на голові за допомогою вентилятора – 28 секунд

Нагадаємо, гігантська лохина визнана найважчою в історії. Ягода на 4,2 г важча за попередню рекордсменку.

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