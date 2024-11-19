Зірка OnlyFans хоче народити першу дитину на Марсі від Ілона Маска (фото)

Вона вважає, що вони могли б стати "міжгалактичними Адамом і Євою".

Шведська модель OnlyFans Ельза Тора заявила, що хоче стати першою людиною, яка народить дитину від Ілона Маска на Марсі.

Про це пише Daily Star.

22-рінка жінка прагне допомогти американському винахіднику колонізувати Марс.

"Я дуже люблю фантастику, тому я б ніколи не відмовилася від сексу з іншопланетянином, або з Ілоном... Я думаю, що він дуже класний, я думаю, що він дуже кумедний", - сказала вона на шоу Кайла і Джекі О. "Я люблю його, я багато разів бачила його в Твіттері. Я позначила його в дописі на Х і написала йому петицію. Він космонавт, а ще у нього вже 12 дітей, тож він досвідчений".

Позиціонуючи себе і технологічного магната як міжгалактичних "Адама і Єву", білявка сказала, що це будуть "Ілон і Ельза для Марса".

Ельза Тора / Фото: instagram.com/elsa.thora

Ілон Маск раніше заявляв, що сподівається, що до 2050 року на Марсі житиме мільйон людей. Мільярдер сподівається, що з часом колонія чоловіків і жінок оселиться на Червоній планеті і там розмножуватиметься, щоб збільшити чисельність марсіанського населення.

Але експерти зважили на аспект здоров'я і безпеки, пов'язаний із заняттям сексом у космосі. Келлі Вайнерсміт нещодавно розповіла виданню, що люди, які хотіли зробити це в космосі, були ошукані.

"Вони не розуміють, як відбувається розмноження", - сказала Вайнерсміт. "Ці мільярдери думають, що це інженерна проблема. Вони думають, що якщо вони отримають достатньо велику ракету, то біологія подбає про себе сама – але це не так".

Вайнерсміт попереджає, що через різну гравітацію в космосі пари можуть ризикувати здоров'ям своєї майбутньої дитини, якщо вони завагітніють на Марсі.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск спрогнозував, що станеться найближчим часом з людством. На думку американського мільярдера, на людство чекають великі зміни.

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