Зірка реаліті, який ризикнув змінити колір очей, планує ще більш шалену операцію, заборонену в ЄС

Зірка реалітішоу, який ледь не осліп, коли хірургічним шляхом змінив колір очей, зізнався, що хоче ще радикальнішої процедури.

Франческо Чіофало оголосив у Instagram, де має майже два мільйона підписників, що планує змінити свій зріст.

"Декілька днів тому я дав інтерв'ю щотижневому журналу, в якому мене запитали, яку пластичну операцію я хотів би зробити, і я сказав, що дуже цікавлюся подовженням ніг", - поділився блогер.

Він додав, що, хоча він і не низький, але й не дуже високий, і йому не вистачає "цих чортових п'яти сантиметрів", які б дозволили йому претендувати на подіум.

Він сказав: "Мій зріст 1,80 м, але я не даю уявлення про те, що я стрункий, навпаки, я даю уявлення про те, що я невисокого зросту. Насправді багато людей думають, що я дуже маленький, тоді, коли вони бачать мене особисто, вони шоковані. Я був моделлю багато років, але мені так і не вдалося вийти на подіум, тому що мені не вистачало цих п'яти сантиметрів. Якби я вийшов на подіум, моя модельна кар'єра склалася зовсім інакше, але ці сантиметри завжди мені шкодили. Очевидно, що якщо зараз чекає операція зі збільшення зросту, я не зможу бути моделлю, тому що мені 35 і я старий, але я б хотів цим зайнятися".

Франческо Чіофало / Фото: instagram.com/francescochiofalo_

Процедура подовження кісток ніг дорослої людини така ж болісна, як і дорога. Кістки навмисно зламані та до них прикріплені металеві стрижні, які щодня трохи подовжуються. Якщо пацієнт не має таких ускладнень, як пошкодження нервів або утворення тромбів, він може зрости до 12 см.

Франческо каже, що чекає, доки небезпечну процедуру буде легалізовано в ЄС, перш ніж лягти під ніж: "Наразі це незаконно в Європейському Союзі, але коли це стане законним, дуже ймовірно, що я зроблю цю операцію".

Франческо Чіофало / Фото: instagram.com/francescochiofalo_

Процедуру вже роблять досить регулярно, але чинник ризику значний. Фахівець-ортопед Дрор Пейлі розповів Guardian: "На жаль, причиною цього є гроші. Вперше хірурги-ортопеди отримали частку у бізнесі пластичної хірургії, але це не означає, що справи минають добре. Насправді, - каже доктор Пейлі, який бере близько 275 000 доларів за дворічну процедуру, - на пацієнтів полюють, і вони приходять до мене з жахливими ускладненнями".

Франческо вже пережив низку післяопераційних ускладнень після операції на очах, хоча він наполягає, що ці проблеми не пов'язані безпосередньо. Після госпіталізації минулого місяця він сказав: "У мене стався епілептичний напад, але операція на очах не мала до цього жодного відношення".

2019 року колишній регбіст також переніс тривалу операцію з видалення пухлини головного мозку. На щастя, утворення розміром з більярдну кулю виявилося доброякісним.

Нагадаємо, жінка з унікальними ногами зробила чудернацькі тату. Вона народилася з незвичайними пальцями ніг.

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